OnePlus yeni akıllı telefonunu kasım ayı içinde duyurmaya hazırlanıyor. Söz konusu duyuru için heyecanı artırmak isteyen şirketin CEO’su Pete Lau, yeni telefona dair çeşitli detayları çevrimiçi platformlarda açıklıyor.

Daha önce Twitter hesabı aracılığıyla OnePlus 5T ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Lau, yeni ifşasını şirketin resmi forumunda yaptı. Lau, 5T’de 3.5 mm. kulaklık jakının bulunacağını açıkladı. Eklenen veya çıkarılan özelliklere kullanıcı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi sonucunda karar verdiklerini belirten Lau, bu doğrultuda şimdilik kulaklık jakından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Pek çok akıllı telefon üreticisi, cihazlarını inceltmek adına kulaklık jakından vazgeçiyor. “Amiral gemisi katili” olarak nitelenen telefonlar üreten Çinli şirketin de bu yolu izlemesi pek şaşırtıcı olmayacak olsa da, şirket bu dönüşümü zaman içinde gerçekleştirmeyi seçmişe benziyor. Çinli üretici, kulaklık jakı eksikliğinin bazı kullanıcılarda yarattığı isyanı iyi analiz etmiş gibi görünüyor.

OnePlus 5T 16 Kasım’da tanıtılabilir

OnePlus 5T’nin tanıtım tarihi konusunda şirketten resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak sızıntılara göre, telefon 16 Kasım’da resmiyet kazanacak. 5T’nin Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye ve neredeyse çerçevesiz 6 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.