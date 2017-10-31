OnePlus’ın müstakbel amiral gemisi OnePlus 5T ile ilgili haberler, son dönemde iyiden iyiye ivme kazanmış durumda. Haberlerin artmasıyla birlikte OnePlus CEO’su Carl Pei de tekrar ortaya çıktı. Şirketin daha önce çıkardığı telefonlara dair ipuçlarını da resmi duyuru öncesinde sosyal medya üzerinden paylaşan Pei, 5T’nin duyurusu öncesinde de bu geleneği sürdürüyor.

Pei, Twitter hesabı üzerinden düşük ışıkta çekilmiş, ancak detay seviyesi son derece yüksek olan bir fotoğraf paylaştı. OnePlus CEO’su, fotoğrafın altına “Acaba fotoğrafı hangi telefonla çekiyor?…” notunu düştü. Pei’nin açıklamaya eklediği emoji, fotoğrafın 5T’nin portre modu ile çekilmiş olması ihtimalini artırıyor.

"What phone is he taking that photo with?…" ? pic.twitter.com/PZMIEP1gkv — Carl Pei (@getpeid) October 30, 2017

Pei’nin paylaştığı fotoğrafta kırmızı bir kazak, siyah bir deri ceket ve siyah bir deri şapka giymiş bir kadın görülüyor. Burada tüm renklerin yüksek bir doğrulukla yeniden üretilmiş olması dikkat çekiyor. Fotoğraftaki kadının canlı ve detaylı görüntüsü ve arka planın ise neredeyse mükemmel biçimde bulanıklaştırılması, bir etki oluşturmayı başarıyor.

OnePlus 5T 20 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamerayla gelebilir

Akıllı telefonun selefi OnePlus 5’te 16 megapiksel çözünürlüklü lensler bulunuyordu. Dedikodulara göre; OnePlus 5T, 20 megapiksel çözünürlüklü iki arka kamera taşıyacak. Bu dedikoduların doğru olup olmadığı ise 16 Kasım itibarıyla anlaşılacak.