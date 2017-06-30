OnePlus 5’teki jelimsi kaydırma efekti normalmiş

OnePlus’ın en yeni amiral gemisi hızlı performansı ve sade kullanıcı arayüzüyle birçok çevreden olumlu yorumlar alıyor. Ancak yeni cihazın bazı sahipleri, bir uygulama içinde gezinirken meydana gelen jelimsi efektten pek memnun görünmüyor. Bu konuda özellikle Reddit’te epey muhabbbet dönmüş ki, OnePlus en sonunda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Konuyla ilgili açıklamasında OnePlus, OnePlus 5’in diğer tüm OnePlus cihazları gibi, aralarında AMOLED ekranın da bulunduğu yüksek kaliteli bileşenleri kullandığını belirtiyor. Az sayıda kullanıcının kaydırma sırasında güç algılanan görsel efekti fark edip bunu dile getirdiklerini de ekliyor. Şirket bunun normal olduğunu, cihazların ekranları arasında herhangi bir fark olmadığını belirtiyor.

Şirketin bu efektin normal olduğu ve herhangi bir üretim sorunundan dolayı kaynaklanmadığı şeklindeki açıklaması nedeniyle, garanti kapsamında değişim için başvurmayı düşünenlerin girişimleri sonuçsuz kalacaktır. OnePlus 5 satın alıp bu jelimsi efekte rastlayanların endişelenmesi gereken bir durum yok gibi görünüyor. Ancak memnun olmayanların on beş gün içinde cihazlarını iade edip paralarını geri alma imkanı da bulunuyor.