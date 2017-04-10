Çince’de 4 rakamı ve ölüm kelimesi arasındaki benzerlik nedeniyle Çinliler 4 rakamının uğursuz olduğuna inanıyor. Bu inanış Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın isimlendirme stratejisini de etkilemişe benziyor. Çin kaynaklı haberlere göre, şirket OnePlus 3T’nin ardından OnePlus 5 isimli bir modelle yola devam edecek.

OnePlus’ın müstakbel amiral gemisinin özelliklerine ilişkin dedikodular da etrafta dolaşıyor. OnePlus 3’te 6 GB RAM kullanan şirketin, yeni akıllı telefonuyla birlikte RAM kapasitesini 8 GB’ye yükselteceği öne sürülüyor. Günümüzde pek çok amiral gemisi telefonda 4 GB RAM bulunduğu göz önüne alınınca OnePlus’ın 8 GB RAM yerleştirmesinin önemi daha iyi anlaşılıyor.

OnePlus’ın yeni telefonunda 8 GB RAM’in Qualcomm Snapdragon 835 platformuna eşlik etmesi bekleniyor. Bu da telefonun sekiz çekirdekli işlemciye ve Adreno 540 grafik işlemcisine sahip olacağı anlamına geliyor. Telefonun ekranının, diğer 2017 model amiral gemileri gibi, çok ince bir çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

OnePlus 5 yılın ikinci yarısında bekleniyor

Ekranın çözünürlüğünün ise 2560 x 1440 piksel olacağı iddia ediliyor. Çift arka kameraya sahip olması beklenen telefonun yılın ikinci yarısında raflarda olması öngörülüyor.

OnePlus 3 ve OnePlus 3T ile kendisine belli bir şöhret edinmeyi başaran OnePlus’ın yeni akıllı telefonuna 8 GB RAM yerleştirebileceği iddiası kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor. Bu iddianın gerçek olup olmadığını görmek içinse biraz sabırlı olmak gerekiyor.