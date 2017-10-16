OnePlus 3 ve 3T için Android 8.0 Oreo beta olarak çıktı

OnePlus Android 8.0 Oreo’nun OnePlus 3 ve OnePlus 3T modelleri için Open Beta Program’ı üzerinden, beta modunda kullanılabilir hâle geldiğini duyurdu.

OnePlus 3 ve 3T sahiplerinin yararlanabilecekleri yenilikler arasında resmi içinde resmi modu, otomatik tamamlama, akıllı metin seçimi ve Launcher’da, uygulama ikonlarının üst köşesine eklenen bildirim noktaları bulunuyor.

Her beta versiyonu yazılımda olduğu gibi, bu beta güncellemesinde de çeşitli hatalar görülebilir. OnePlus, beta güncellemesini yüklemeyi seçenlerin karşılaşabileceği hatalar konusunda bazı ipuçları veriyor. Bunların arasında normale göre daha yavaş işleyen parmak izi okuyucusu, Google Fotoğraflar için kısayol seçeneğinin olmaması, Bluetooth ve NFC ile ilgili kararlılık sorunları ve üçüncü taraf uygulamalarla ilgili olarak yaşanan genel performans sorunları bulunuyor.

Ayrıca OnePlus, beta yazılımını yüklemekle birlikte uygulama ve önbellek verilerinin temizleneceğini, ancak dahili depolama biriminde saklanan fotoğraflar ve videolar gibi, her türlü verinin emniyette olacağını söylüyor. Open Beta Program’a katılmakla birlikte OnePlus kullanıcıları şirketten kablosuz bağlantı aracılığıyla gelen resmi güncellemeleri de almayacaklar.

OnePlus hem 3 hem de 3T modelleri için birbirinden bağımsız, özel sürümler hazırladı. Bunlara ve nasıl yükleneceklerine OnePlus’ın web sitesinden ulaşabilirsiniz.