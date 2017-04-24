Microsoft, OneDrive Android uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme, hem yeni bir özellik getiriyor hem de mevcut bir özelliği geliştiriyor.

OneDrive dosyalarının çevrim dışıyken de görüntülenebilmesi yeni bir özellik değil. Ancak gerçekleştirilen güncellemeyle Microsoft, çevrim dışıyken birden fazla dosyanın görüntülenmesini de mümkün kılıyor. Bugüne kadar; Android cihaz sahibi OneDrive kullanıcıları; sadece tek bir dosyayı çevrim dışı görüntüleyebiliyordu. Son güncellemeyle birden fazla dosya barındıran bir klasör, çevrim dışıyken inceleyebilmek amacıyla indirilebiliyor.

Bu imkandan yararlanmak adına Office 365 Personal, Home veya Solo paketlerinden birine abone olmak gerekiyor. Office 365’in iş ve eğitim paketlerine üye olanların ise yeni imkandan daha sonra yararlanabileceği belirtildi.

OneDrive Android uygulamasında görsel değişiklikler de yapıldı

Çevrim dışı görüntüleme imkanının geliştirilmesi, OneDrive Android uygulamasındaki tek değişiklik değil. Keşfet bölümünün tasarımında da değişikliğe giden şirket, kullanıcılarının karşısına daha organize bir akış çıkaracak. Böylelikle kullanıcıların en ilgili bilgileri görmesi mümkün hâle gelecek. Microsoft’un depolama servisinin Android uygulamasının yeni versiyonu, Google Play Store’daki yerini aldı.