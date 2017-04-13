OLED iPhone üretim planında Touch ID kaynaklı gecikmeler yaşanabilir

Apple’ın OLED ekranlı iPhone’unu bu yılın sonbaharında tanıtması bekleniyor. Şirketten resmi açıklama gelmese de “iPhone 8” veya “iPhone X” olarak anılan bu modelin Touch ID parmak izi sensöründen kaynaklanan bir sorun nedeniyle piyasaya beklenenden daha geç çıkacağı söyleniyor. OLED iPhone ile birlikte Apple’ın cihazın ön panelini uçtan uca ekranla kaplaması bekleniyor. İddialara göre, şirket henüz Touch ID’yi bu ekranın altına nasıl yerleştireceği sorusuna bir cevap bulabilmiş değil. Kısa zamanda uygun bir çözüme varılamaması durumunda Apple’ın parmak izi tarayıcısının yerini değiştirmek zorunda kalabileceği söyleniyor.

MacRumors sitesi tarafından gündeme taşınan bu iddianın sahibi, Cowen and Company analisti Timothy Arcuri. Arcuri raporunda Touch ID probleminin cihazın geniş ölçekli olarak dağıtıma çıkmasını engelleyebilecek bir durum olduğunu belirtti. Analist, önümüzdeki ay içinde bir çözüm bulunamadığı takdirde yeni modelin eylüle yetişmesinin zorlaşabileceğini öne sürdü.

Arcuri, mayıs ayında bir çözüm bulunamaması durumunda Apple’ın önünde uygulanabilir iki seçenek olduğunu belirtti. İlk seçeneğin Touch ID’nin yerini değiştirmek olduğunu söyleyen analist, ikinci seçeneğin ise parmak izi tarayıcısından tamamen vazgeçmek olduğunu ifade etti. Ancak Apple’ın özellikle ikinci seçeneği tercih etmesi pek muhtemel görünmüyor. Parmak izi teknolojisinin gerek telefon güvenliğinde gerek mobil ödeme alanındaki öneminin artması nedeniyle bu alternatifin uygulanması kulağa pek makul gelmiyor. Dolayısıyla şirketin üretim takviminde değişikliğe gitme ihtimali biraz daha anlam kazanıyor.

OLED iPhone yine eylül ayında tanıtılabilir

Ancak telefonun üretiminde sıkıntı yaşanması, tanıtımının da erteleneceği anlamına gelmiyor. Apple’ın OLED ekranlı iPhone’u iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile birlikte eylülde tanıtabileceği, ancak telefonu daha sonra piyasaya sürebileceği söyleniyor.