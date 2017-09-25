Apple OLED ekrana sahip ilk akıllı telefonu iPhone X’u 12 Eylül’de tanıtmıştı. iPhone X’da bulunan OLED ekranın 5.8 inç büyüklüğünde olması, bazı potansiyel alıcılarda hayal kırıklığına yol açmıştı. Apple’ın gelecekte daha küçük OLED ekran seçenekleri sunması beklense de, gelen haberler bunun şimdilik ajandada olmadığını gösteriyor. The Korea Herald’da yer alan habere göre, Apple OLED iPhone ailesinde ekran boyutunu küçültmek yerine büyütmeyi planlıyor.

Haberde Apple’ın ilk etapta 5.8 inçten daha küçük OLED ekran seçenekleri sunmayı düşündüğü belirtiliyor. Ancak büyük ekranlı cihazlara olan ilginin artması nedeniyle Apple’ın stratejisini gözden geçirdiği ifade ediliyor. Cupertino merkezli şirketin aralarında Samsung’un da bulunduğu OLED ekran tedarikçilerine ilk etapta üç farklı boyutta panel sipariş ettiği söyleniyor. Bu boyutların 5.28 inç, 5.8 inç ve 6.46 inç olduğu öne sürülürken, şirketin daha sonrasında 5.28 inç seçeneğinden vazgeçtiği iddia ediliyor.

The Korea Herald’ın haberinde ilginç bir iddia daha dikkat çekiyor. Haberde Apple’ın Japan Display’e 6 inç LCD panel siparişi verdiği belirtiliyor. Bu da şirketin amiral gemisi iPhone X serisinde sadece OLED ekranlara yer vereceği beklentisinden uzaklaşan bir hamle olarak niteleniyor.

OLED iPhone modellerinde ekran boyutu büyüyecek gibi görünüyor

Yine de Apple’ın amiral gemisi olarak nitelenen modellerinde OLED’den vazgeçmesi beklenmiyor. OLED iPhone seçeneklerinde ekran boyutu ise biraz daha büyüyecek gibi görünüyor.