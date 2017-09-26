Microsoft ABD’nin Orlando şehrinde düzenlenen Ignite konferansı sırasında Office’in gelecek sürümünün ne zaman çıkacağını da açıkladı. Office 2019, 2018’in ikinci yarısında çıkışını gerçekleştirecek.

Office 2019’da daha önce olduğu gibi Word, Excel, PowerPoint ve Outlook istemci uygulamaları bulunacak. Bunlara ek olarak Exchange, SharePoint ve Skype for Business’ın sunucu versiyonlarını da göreceğiz.

Microsoft Office 2019’un ön izleme kopyalarını 2018’in ortalarında çıkarmayı planlıyor. Yazılım bulut tabanlı Office 365 versiyonlarını kullanmayan organizasyonlar önceliğe alınarak geliştiriliyor.

Office 2019, Office 365 kullanmayan işletmeler için daha iyi bilişim yönetimi yetenekleri sunacak. Basınç hassasiyeti, çevirme efektleri ve kalem hareketlerini yeniden oynatma gibi özellikler sunulacak. Excel ise veri analizi için yeni formüller ve grafikler içerecek. PowerPoint ise Office 365 kullanıcılarının hâlihazırda yararlandıkları biçim ve yakınlaştırma animasyon özelliklerinden yararlanma fırsatı bulacak.

Microsoft ilerleyen aylarda Office 2019 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacağının sözünü verdi. Ancak şu an için görünen, Office 365 kullanıcıları en güncel özellikleri sahip olmaya devam edecek gibi görünüyor.