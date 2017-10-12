Oculus Rift sanal gerçeklik başlığının fiyatında da indirime gitti. Bu yılın Oculus Connect konferansında bu ürünün fiyatının 499 dolardan yapılan 100 dolarlık indirimle 399 dolara indirildiği açıklandı. Daha önce olduğu gibi, bu yeni fiyata sahip paketin içinde de Oculus Rift başlığı ve Oculus Touch hareket kumandaları bulunacak.

Yapılan indirimle birlikte, Rift’in fiyatı geçen yılki başlangıç fiyatının neredeyse yarısına indirilmiş oldu. Başlangıçta başlığın fiyatı 599 dolar, Touch kumandaların fiyatı ise 199 dolar olarak açıklanmıştı. Oculus rakamları paylaşmasa da, yazın yapılmış olan indirimin Rift satışlarını az da olsa artırdığını, aynı zamanda yeni VR oyunlarının satışına da olumlu etkide bulunduğu söyleniyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi yavaş bir başlangıç yaptı ve bunda ürünlerin yüksek fiyatı da önemli bir etken oluşturmuştu. Bu tarz fiyat indirimleri insanların sanal gerçeklik aksesuarlarına daha fazla yönelmesini sağlayabilir.

Oculus Rift sisteminin çalışması için bir bilgisayara bağlı olması, aynı zamanda ortama da hareket takibi için kameraların yerleştirilmesi gerekiyor. Oculus, Santa Cruz kod adını verdiği bir proje ile Rift’e ayak bağı olan bu detaylardan kurtulmayı hedefliyor. Bir ya da iki yıl içinde tüketicileri kablolardan ve kameralardan kurtulmuş bir sanal gerçeklik deneyimi bekliyor. Ancak o sistem de doğal olarak Oculus Rift’in mevcut versiyonundan daha yüksek bir fiyatla piyasaya giriş yapacaktır.