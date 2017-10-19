Nokta İstanbul’un premium alan adları satışa çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya A.Ş tarafından bugün Raffles Otel’de yapılan basın toplantısında, Türkiye’nin ilk ve tek şehir alan adı uzantısı .ist ve .istanbul’un özel (Premium) alan adlarının satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Premium alan adları 1 Kasım’da müzayede ve direkt satış yöntemi ile satışa sunulacak.

Artık herkes İstanbullu oluyor

Medya A.Ş tarafından yönetilen .ist ve .istanbul alan adları kullanıcıların hizmetine sunuldu. Türkiye’nin ilk ve tek şehir alan uzantısı olma özelliği taşıyan .ist ve .istanbul başta İstanbullular olmak üzere dünya çapında kişi ve kurumların çevrimiçi kimliklerini istanbul markası ile buluşturuyor.

İsteyen herkes başvurabiliyor

.ist ve .istanbul alan adlarına kişi, kurum ve markalarını İstanbul’un marka gücüyle güçlendirmek isteyen herkesin başvuru yapması mümkün. “ilk gelen alır” kuralının geçerli olduğu süreçte, başvuru yapılan alan adının müsait olması durumunda .ist ve .istanbul alan adları kişi ve kurumlara tahsis edilebilecek.

Büyük indirim 1 Ekim itibarıyla başladı

Bugün yapılan toplantıda 1 Ekim’den itibaren .ist ve .istanbul alan adlarına herkesin sahip olabilmesi için kampanya başlatıldığı belirtildi. Kampanya ile 29 dolar olan .istanbul ve 24 dolar olan .ist alan adları 9.90 dolara satışa sunuldu. Kampanya 28 Şubat 2018’e kadar devam edecek. Daha önce .ist ve .istanbul alan adlarını alanlar da kampanya boyunca indirimli fiyattan yenileme ve transfer yapabilecekler.

Premium alan adları satışa çıkıyor

Şu ana kadar yaklaşık 30 bine yaklaşan .ist ve .istanbul alan adı kullanımına ek olarak İstanbul’un özel (Premium) alan adları da satışa sunulacak. Müzayede ve direkt satış yöntemi ile satılacak olan özel (premium) alan adlarının lansmanı 1 Kasım 2017’de Emek Sineması’nda, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve İBB Medya A.Ş Genel Müdürü Yunus Göksu’nun katılımı ile gerçekleşecek.