Nokia ve Xiaomi arasında patent anlaşması imzalandı

Nokia ve son zamanlarda özellikle çıkardığı Mi 6 ve benzeri Android telefonlarıyla bildiğimiz Çinli cihaz üreticisi Xiaomi Technology arasında birden fazla yılı kapsayan patent lisans anlaşması imzalandı. Bu anlaşma karşılığında Xiaomi Nokia’nın patent varlığından yararlanma hakkı elde etti. Ayrıca bu anlaşma karşılığında her bir şirketin hücresel bağlantı standartları için önem taşıyan nitelikteki patentleri de karşılıklı olarak lisanslanmış oluyor.

İş ortaklığı anlaşması kapsamında, Nokia veri merkezi operatörlerini hedefleyen ağ altyapı ekipmanlarını sağlayacak. Nokia ve Xiaomi veri merkezlerinin bağlanması amaçlı optik iletim çözümleri, Nokia’nın yeni duyurusunu yaptığı FP4 ağ işlemcisini temel alan IP yönlendirme teknolojileri ve veri merkezi çatı çözümlerinde de birlikte çalışacaklar.

Öte yandan iki şirket Nesnelerin İnterneti, artırılmış ve sanal gerçeklik ile yapay zekâ gibi alanlarda da daha fazla işbirliği fırsatının yollarını aramak için de anlaştı.

Xiaomi’nin akıllı telefonların yanı sıra son yıllarda Nesnelerin İnterneti alanını da dikkate aldığını biliyoruz. Mi Ecosystem IoT platformu 60 milyon bağlı cihazı geçti. Ayrıca Mi Ecosystem platformu üzerinde işleyen günde 8 milyonun üstünde cihaz olduğu da belirtiliyor.

Nokia CEO’su ve başkanı Rajeev Suri, konuyla ilgili olarak, Xiaomi’nin dünyanın lider akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olduğunu ve kendileriyle anlaşmaya vardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Öne çıkan bir küresel teknoloji şirketini patent lisansörleri arasına ekledikleri için de memnuniyet duyduklarını, geniş yelpazeye yayılmış stratejik projelerde çalışmak için de sabırsızlandıklarını sözlerine ekledi.

Xiaomi CEO’su ve yönetim kurulu başkanı Lei Jun ise, dünyaya daha yenilikçi ve heyecan verici teknolojiler sunma arayışında bir şirket olarak, gelecekte Nokia ile çalışma fırsatı yakaladıkları için heyecanlı olduklarını söyledi. Xiaomi’nin küresel teknoloji liderleriyle uzun ömürlü ve sürekli iş ortaklıklarına bağlı kaldığını, Nokia ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, bu şirketin büyük ve yüksek performanslı ağların inşasındaki liderliği, yazılım ve servisler alanındaki gücü sayesinde daha dikkat çekici ürünlere ve servislere kapı açabileceğini vurguladı.