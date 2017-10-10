Nokia Ozo adını taşıyan kamerasıyla sanal gerçeklik pazarına yaygın trendden farklı bir yolla girmeye çalışmıştı. Şirket böylelikle Oculus Rift gibi popüler ürünlerle kırıcı bir rekabete girmekten uzak durmaya çalışmıştı. Nokia pazarın kalabalığından kaçmak istese de, işler şirketin olmasını planladığı gibi gelişmedi.

Ozo’nun geliştirme sürecini durduran şirket, 310 çalışanıyla yollarını ayırdı. Nokia’dan yapılan açıklamada, sanal gerçeklik pazarının beklenenden yavaş gelişmesinin bu alanda yapılan yatırımların optimizasyonunu zorunlu hâle getirdiği belirtildi.

Ozo, Nokia’nın optimizasyon kararının ilk kurbanı oldu. Geçtiğimiz yıl Withings’i satın alarak odak noktasını dijital sağlık alanına kaydıran şirket, bir yandan da patentlerini lisanslama yoluyla gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Nokia Ozo, 2015’te duyurulmuştu. Fiyat etiketinde 60 bin dolat yazan kamera, 360 derece canlı yayın ve canlı takip yapabilmeyi mümkün kılmıştı.

Nokia Ozo büyük şirketlerin ilgisiyle karşılaşmıştı

Disney ve Sony gibi şirketler ve UEFA gibi önemli kuruluşlar, sanal gerçeklik içerikleri oluşturabilmek adına Ozo’nun sunduğu imkânlardan yararlanmayı seçmişti. Nokia’nın fiyatı 45 bin dolara indirmesinin ardından daha fazla şirket kamerayı satın alma yoluna gitse de, satışlar geliştirme sürecinin devam ettirilmesi için yeterli olmadı. Nokia, mevcut kullanıcıları desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.