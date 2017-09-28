Nokia markalı akıllı telefonların üreticisi HMD Global’in yılın son çeyreğine dair planları konusunda çeşitli dedikodular bulunuyor. Finli şirketin yıl bitmeden en az bir Android telefon daha tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu telefonun ise Nokia 2 olması bekleniyor. Bu telefona daha üst segmentte konumlanacak Nokia 9 ve Nokia MD-22 adını taşıyan bir kablosuz hoparlörün eşlik etmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor.

HMD Global’in Nokia 2 ile birlikte kablosuz bir hoparlörü de tanıtacağına dair iddialar, ilk olarak Fin basını tarafından ortaya atıldı. Ortada henüz bu iddiayı destekleyecek somut bir işaret bulunmasa da, kaynaklar hoparlörün fiyat etiketinde 30 ila 40 avro arasında bir rakamın yazabileceğini belirtiyor. MD-22’nin 2017 sona ermeden raflardaki yerini alması bekleniyor. Nokia 2’nin fiyat etiketinde yazacak rakam konusunda şimdilik ortada somut bir bilgi bulunmuyor.

Nokia MD-22, Nokia markasını taşıyan ilk hoparlör olmayacak. Şirket birkaç yıl önce farklı renk seçenekleri de bulunan MD-12 isimli bir kablosuz hoparlörü piyasaya sürmüştü.

Nokia MD-22 HMD’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde satılabilir

Nokia MD-22, HMD’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde resmi satış kanalları üzerinden satılabilecek gibi görünüyor. HMD’den beklenen ürünlerin tanıtılması için bir basın etkinliği davetiyesi gelmezken, şirketin açıklamayı sadece bir basın duyurusuyla yapmayı seçebileceği de belirtiliyor.