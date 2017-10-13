Bir dönemlerin efsanesi Nokia, 2017’de sahalara HMD Global şemsiyesi altında geri dönmüştü. 2000’lerin başında cep telefonu pazarını domine eden şirket, yeni dönemde kullanıcıların karşısına akıllı telefonların yanı sıra 3310 gibi efsane telefonların yeni versiyonunu da tanıtmıştı.

HMD Global, Nokia markasını taşıyan yeni akıllı telefonları 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmıştı. Şirketin yöneticilerinden Pekka Rentala, o günden bu yana milyonlarca akıllı telefon ve 10 milyonlarca standart cep telefonu sattıklarını belirtmişti. Bu açıklamanın yapıldığı tarih olan 2 Eylül’de şirket mevcut 4 akıllı telefonunu da satışa çıkarmıştı.

HMD Global tarafından yapılan bu açıklama, IDC verileriyle de doğrulandı. IDC’nin araştırma direktörü Francisco Jeronimo, Nokia telefonların iyi sattığını belirtti ve başlangıç için “muhteşem” sıfatını kullandı.

IDC’nin verilerine göre, şirket Finlandiya pazarında şimdiden beşinci sıraya yerleşti. Şirketin küresel akıllı telefondaki pazar payının ise yüzde 0.4 seviyesinde olduğu öngörülüyor. Şirketin yılın ilk yarısında ise 1.5 milyon akıllı telefon satmış olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda eski bir Nokia çalışanı olan Tomi Ahonen ise satışların çeyreklere göre dağılımı konusunda bilgi verdi. İlk çeyrekte sadece Çin’de faaliyet gösteren şirket 100 bin telefon satarken, ikinci çeyreğin sadece son ayında küresel açılımını gerçekleştiren şirket 1.4 milyon telefon sattı. Ahonen, üçüncü çeyrekte şirketin 2.5 milyon telefon satmış olduğunu tahmin ediyor. Dördüncü çeyrekte ise yeni modellerin de portföye dahil edilmesiyle birlikte satılan telefon sayısının 4.5 milyonu bulması bekleniyor.

Nokia önümüzdeki yılın şubat ayına kadar 10 milyon telefon satmayı başarabilir

HMD Global, yılın ilk 3 çeyreğinde 4 milyon Nokia telefon satmayı başarmış gibi görünüyor. Yılın son çeyreğinde portföyün genişlemesiyle birlikte bu sayının 8.5 milyon seviyesine yükselmesi bekleniyor. Eğer bu satış grafiği muhafaza edilirse HMD Global şubat ayına kadar 10 milyon telefon satmayı başarabilir.