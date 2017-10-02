Nokia akıllı telefonlarının üreticisi HMD Global, bu yıl piyasaya çıkan tüm Nokia akıllı telefonlara Android 8.0 Oreo güncellemesini getirme sözünü daha önce vermişti. Nokia Android P konusunda da Android Oreo’daki gibi iddialı bir yaklaşım içinde olacak.

Bu iddialı yaklaşımın işareti, Filipinler’de gerçekleştirilen bir etkinlikte verildi. HMD Global, mevcut Nokia telefonların hepsinin önümüzdeki yıl yayınlanacak Android P güncellemesini alacağını açıkladı.

Nokia’nın henüz ufukta dahi görünmeyen Android P için açıklamalarda bulunması “tuhaf” bir hareket olarak nitelenebilir. Ancak bu açıklamalar, şirketin akıllı telefon pazarında ne kadar odaklı ve istekli olduğunun anlaşılması bakımından önem taşıyor.

Nokia Android P güncellemesini Nokia 2’ye de getirecek mi?

Nokia Android P güncellemesini işletim sistemi yayınlanmadan önce çıkaracağı yeni cihazlara da getirecek gibi görünüyor. Bu noktada akıllara yakında tanıtılması beklenen Nokia 2’nin Android P güncellemesini alıp almayacağı sorusu geliyor. Şimdilik bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor. Ancak Nokia 2’nin teknik bakımından Android P için yeterliliği konusunda şimdiden çeşitli şüpheler oluşmuş durumda.

Nokia Android P ile ilgili açıklamayı, Nokia 8’in Filipinler’deki tanıtım etkinliği sırasında yaptı. Etkinlik Facebook üzerinden de canlı olarak yayınlandı.