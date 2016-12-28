Nokia akıllı telefon pazarına marka kullanım hakkını verdiği Finli şirket HMD Global’ın üreteceği cihazlarla dönecek. 10 yıl boyunca Nokia markalı akıllı telefonların üretimini üstlenecek olan HMD Global, 2017 Mobil Dünya Kongresi’ne katılacağını daha önce açıklamıştı. Şirketin bu etkinlikte en az bir yeni telefonu duyurması bekleniyor.

HMD tarafından tanıtılacak Nokia markalı ilk telefonun uzun süredir konuşulan Nokia D1C olması öngörülüyor. Tayvan’daki tedarik zincirine dayandırılan haberlere göre, HMD D1C dışında dört farklı akıllı telefon üzerinde daha çalışıyor.

Nokia markalı diğer akıllı telefonların 2017’nin ikinci ve üçüncü çeyreklerinde görücüye çıkacağı söyleniyor. Kaynaklara göre, bu cihazlar 5 ila 5.7 inç arasında değişen ekran boyutlarına sahip olacak. Ekran çözünürlükleri ise QHD veya Full HD olarak değişecek.

HMD Global’ın söz konusu telefonların ekranlarının üretimi için şimdiden LG Display, Century Technology ve Innolux gibi şirketlere sipariş verdiği belirtiliyor. FIH Mobile ise HMD Global’ın üretim ortakları arasında yer alıyor.

Nokia akıllı telefon pazarına iki farklı versiyonu bulunan D1C ile dönecek

Nokia’nın akıllı telefon pazarına dönüş bileti niteliği taşıyan D1C’nin ise iki farklı versiyona sahip olacağı söyleniyor. Bu versiyonlar arasındaki farkın bellek ve ekran boyutları olması bekleniyor. Bir versiyonda 5.5 inç Full HD ekran ve 3 GB RAM, diğer versiyonda ise 5 inç HD ekran ve 2 GB RAM bulunacağı iddia ediliyor.

Nokia’nın yeni akıllı telefonlarının tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.