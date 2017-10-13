Nokia markalı akıllı telefonların üreticisi HMD Global’in 2017 sona ermeden üst segmentte konumlanacak bir Android telefonu daha tanıtması bekleniyor. Nokia 9 adını taşıyacağı söylenen telefona ait olduğu iddia edilen bazı taslaklar daha önce ortaya çıkmıştı. Söz konusu taslaklarda neredeyse çerçevesiz ekran ve dikey yerleştirilmiş çift kamera kurulumunun varlığı göze çarpmıştı.

İnternete sızan yeni taslaklar ise telefonla ilgili fikirleri ve beklentileri biraz daha somutlaştıracak cinsten. OnLeaks rumuzlu Steve Hemmerstoffer’in taslak görsellerini paylaşmış olması, sızıntının doğru olma ihtimalini artırıyor.

Nokia’nın yeni üst segment telefonunun 140.9 x 72.9 x 7.5 mm. boyutlarında olması bekleniyor. Ancak telefonun kalınlığının kamera çıkıntısı nedeniyle 8.9 mm.’ye yükseleceği ifade ediliyor. Sensör boyutu şimdilik bilinmiyor. Ancak HMD Global’in tercihini daha önce Nokia 8’e de yerleştirdiği IMX258 sensörden yana kullanacağı söyleniyor.

Nokia 9 Taslağı 1 of 7

Akıllı telefonun 5.5 inç AMOLED bir ekrana sahip olacağı ve bu ekranın kenarlara doğru kavis yapacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Ekranın çift tarafa doğru kavis yapması, akıllara doğal olarak Samsung’un Galaxy telefonlarını getiriyor. Ekranın 18:9 görüntü oranına ve QHD+ çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Nokia 9’da parmak izi tarayıcısının arka panele yerleştirilmesi ise oldukça muhtemel görünüyor.

Nokia 9 Avrupa’da 750 avro karşılığında satılabilir

Dedikodulara göre, Nokia 9 Avrupa’da 750 avro karşılığında satılacak. Akıllı telefonun ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.