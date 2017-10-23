Nokia 9 sızıntısı akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seriyor

Nokia 9 ile ilgili sızıntı ve dedikodular bir süredir etrafta dolaşıyor. İnternete sızan ve akıllı telefonun arka paneline ait olduğu söylenen bir fotoğraf, cihazın tasarımı konusunda daha somut fikir edinmeyi mümkün kılıyor. Görüntüde sızan sadece bir arka panel olsa da, arka panel telefonun tasarımı konusunda çok daha fazla şey söylüyor.

Panele bakıldığında telefonun kenarlarının kavisli olduğu net biçimde anlaşılıyor. Bu da telefonun Samsung Galaxy S8’e benzer bir tasarıma sahip olabileceğini düşündürüyor. Kavisli kenarların işareti, daha önce internete sızan taslaklarda da verilmişti.

Arka panelde parmak izi tarayıcısı için hazırlanan kesintinin varlığı da göze çarpıyor. Bu da akıllı telefonun, tıpkı diğer 2017 model amiral gemileri gibi, tamamen ekranla kaplı bir ön panele sahip olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ekran boyutu henüz belli olmasa da, 5.5 veya 5.7 inç ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Arka panelin varlığını kanıtladığı bir diğer özellik ise çift lensli arka kamera oldu. Akıllı telefonun kamerası konusunda şimdilik resmi bir bilgi verilmiş değil. Ancak Nokia markalı akıllı telefonların üreticisi HMD Global’in Zeiss ile olan işbirliğini yeni amiral gemisinde de sürdürmesi muhtemel görünüyor.

Nokia 9 Qualcomm Snapdragon 835 işlemci taşıyabilir

Daha önce çıkan dedikodularda Nokia 9’un yılın üçüncü çeyreğinde 749 avro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Ancak üçüncü çeyrek beklentisi gerçeğe dönüşmezken, gözler dördüncü çeyreğe çevrildi. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 835 işlemcinin bulunması ve bu işlemciye 4 GB RAM’in eşlik etmesi bekleniyor. Dahili depolama alanının ise 64 veya 128 GB olacağı söyleniyor.