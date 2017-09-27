Nokia 8 tanıtılmadan uzun zaman önce, iki farklı amiral gemisi cihaz hakkında dedikodular ortalıkta dolaşıyordu. Hatta bazıları da daha da ileri giderek Nokia 8’in iki farklı boyutta çıkacağını iddia etmişti. Ancak hiçbir iddia gerçeğe dönüşmedi, sadece tek bir Nokia 8 gördük ve dedikodu değirmeninin çarkları da bir kez daha çalışmak için durmuş oldu.

Ne var ki, Nokia 8 tanıtıldıktan kısa bir süre sonra, Nokia 9 adlı başka bir amiral gemisi telefonun dedikodularını duymaya başladık.

Nokia 9 ile ilgili olarak şimdiye kadar ortaya çıkan dedikoduları, sızan ayrıntıları burada derliyoruz. Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça da bu dosya yazıyı güncelleyeceğiz.

Nokia 9 adı ilk olarak 2017 başlarında ortaya çıkmıştı. O zamanlar Nokia 8 ve Nokia 9 dönüşümlü olarak kullanılıyordu. O zamanlar kimse Nokia’nın amiral gemisi telefonunu hangi rakamla adlandıracağını bilmiyordu. Yine de, dedikodular Nokia 8 tarafına doğru kaymıştı ki, bu telefon da Ağustos 2017’de duyuruldu.

Nokia 9 adı ise her şeye rağmen ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Bu cihazla ilgili olarak var olacağı öne sürülen özelliklerin bir kısmının geçen ay tanıtılan Nokia 8’de bulunmadığı görüldü. Bazıları Nokia 8 Plus versiyonun da bulunduğunu iddia etmişti, ancak bu iddia da boşa çıktı.

Nokia 8 tanıtılır tanıtılmaz, Nokia 9 ile ilgili daha somut duyumlar elde etmeye başladık. Nokia 9 gerçekten var ve bu telefon HMD Global’ın sıradaki amiral gemisi seviyesindeki cihazı olacak gibi görünüyor.

There definitely is another Nokia smartphone coming soon from HMD Global apart from the Nokia 2. No idea when, but there is. — Roland Quandt (@rquandt) September 20, 2017

Bu arada iki cihaza Çin’de onay niteliğinde sertifika verildiği görüldü. Bunlardan bir tanesinin giriş seviyesi Nokia 2, diğerinin de amiral gemisi Nokia 9 olduğu düşünülüyor.

Nokia 9: Tasarım ve malzeme

Yekpare metal gövdeye sahip olması bekleniyor.

IP67 suya dayanıklılık özelliği taşıyabilir.

Bu telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda ortada çok az bilgi var. Nokia 3, 5, 6 ve 8 modellerinin birbirine benzeyen tasarımları var. Her biri 16:9 görüntü oranlı ekran ve temelinde metal olan yekpare tasarımla geliyor. Nokia 9’da da benzer bir tasarım bekliyoruz.

Rus web sitesi 4PDA’ya konuşan HMD Global kaynakları, Nokia 9’un Nokia 8’den daha değerli bir cihaz olacağını iddia ediyor. Ancak sonuçta nasıl bir telefon göreceğimiz konusu hâlâ bilinmezliğini koruyor. Metal gövdeye sahip, üstte ve altta yer alan çizgiler dışında anten şeritlerinden kurtulmuş yapıya Nokia 9 bir derece suya dayanıklılık özelliği ekleyebilir.

Nokia 9 front sketch. I forgot to draw virtual keys. https://t.co/yoJmlnY6Zf pic.twitter.com/dwRYz11brp — nokibar (@baidunokibar) September 24, 2017

Son birkaç aydır çeşitli fanların elinden çıkmış farklı ve bazıları eğlenceli çizimler görüyoruz. Ancak Nokia 9’un tasarımının neye benzeyeceği konusunda şu an için net bir tablo bulunmuyor.

Nokia 9: Ekran

5.5 ya da 5.7 inç ekran taşıyabilir

OLED teknolojisi muhtemel

2560 x 1440 piksel, Quad HD

Nokia 9 dedikoduları ilk çıktığı zamanlarda, bu cihazın 5.5 ya da 5.7 inç ekran taşıyacağı söyleniyordu. Nokia 8, 5.3 inçlik bir ekranla geldi. Bu nedenle Nokia 9’un daha büyük ekranla gelecek olması epey mantıklı görünüyor.

4PDA tarafından desteklenen önemli bir ipucu var. Site Nokia 9’un Nokia 8’den daha büyük olacağını iddia ediyor. Ayrıca adını gizli tutmayı tercih eden bir kaynak da Nokia 9’un daha büyük ekranlı bir amiral gemisi telefon olacağını söylüyor.

Dedikodular bu telefonun 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olacağını işaret ediyor. Ayrıca Nokia 9’un OLED ekran taşıyacağına dair söylentiler de bulunuyor. Bu OLED söylentileri 2017’nin başlarından beri ortalıkta dolaşıyor. Ne var ki, bunlar daha çok temenni seviyesinde kalıyor. Yine de, Nokia 8’de dile getirilen söylentilerin bazılarının gerçeğe dönüştüğünü, bazılarının ise dönüşmediğini dikkate alırsak, Nokia 9’da OLED ihtimaline de kapıyı kapatmamak en iyisi olacaktır.

Nokia 9: Donanım

Qualcomm Snapdragon 835 ya da 836, 6GB RAM

64 ya da 128 GB storage ve microSD

3800 mAh pil, Quick Charge

Snapdragon 835 duyurulduktan kısa bir süre sonra bir Nokia amiral gemisi telefonuyla anılmaya başlanmıştı. Bu işlemci 4 GB RAM ile birlikte Nokia 8’in yolunu tuttu. Bununla birlikte telefonun 6 GB RAM’li bir versiyonu da çıkarılmıştı.

Qualcomm Snapdragon 835, son aylarda çıkan amiral gemisi telefonların çoğunu çalıştıran işlemci oluyor. Ancak Nokia 9 gibi bir telefon, altı ayı devirmiş ve ilk seri amiral gemisi telefonların içinde yer almış bir işlemciyle gelip gelmeyeceği şu an için kesin sayılmaz. Belki Nokia 9’u, 2017’nin sonlarına doğru çıkacak bazı Android telefonlarda bulunmasını beklediğimiz Snapdragon 836 ile de görebiliriz.

64 GB veya 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri olarak var olacak gibi görünüyor. microSD kartı da unutmayalım.

Nokia 8’de 3800 mAh kapasiteli bir pil olacağı söyleniyor. Bu telefon için Çin’den alınmış sertifikada hızlı şarj gibi, Snapdragon 800 serisi işlemcilerin sunduğu bir özellikten bahsediliyor.

Zeiss optikli çift arka kamera bekleniyor

Nokia geçtiğimiz haftalarda Zeiss ile iş birliği yapacağını duyurmuştu. Hemen ardından da Nokia 8’de bu yeni duyurulan ortaklığın ilk meyvelerini görmüştük. Nokia 8’de RGB sensör ve monokrom sensörlü çift arka kamera sistemi bulunuyor. Bu şekilde fotoğraf kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Nokia 8’de arkada 13 megapiksel çözünürlüklü çift kamera, önde de 13 megapiksel çözünürlüklü üçüncü bir kamera bulunuyor. Arkadaki çift kameranın yüksek resim kalitesi için tasarlandığı belirtilse de, HMD Global’in Nokia 8’i tanıtırken üstünde durduğu özellik “bothie” olarak adlandırılan, ön ve arka kameranın çekim için aynı zamanda kullanıldığı özellik oldu.

Başlangıçta Nokia 9 için işaret edilen özellikler arasında 22 megapiksel arka kamera bulunuyordu. Ancak bunu doğrulayan ek dedikoduları veya sızıntıları görmedik. HMD Global Nokia 8’deki Zeiss iş ortaklığının yüksek kalite amacını taşıdığını söylemişti. Nokia 8’in hemen ardından kamera özelliklerinde radikal değişikliklerin yapılması, Nokia 8’in kamerasını değersiz hâle getiri. Bu nedenle Nokia 9’da da Nokia 8’dekiyle hemen hemen aynı kamera özelliklerini bekliyoruz.

Nokia 9’da üç boyutlu ses kaydı sağlamak amacıyla Ozo yeteneklerinin bulunacağı uzun zamandır dillendiriliyordu. Yüksek kaliteli ve çevresel etkisi yüksek ses kaydını gelecek Nokia Android telefonunda da bekliyoruz.

Nokia 9: Çıkış tarihi ve fiyatı

Nokia 8 henüz Türkiye’de satışa çıkmadı. Ancak bu telefon yurt dışında 599 avro gibi bir fiyata satılıyor. Nokia 9 için yurt dışı fiyatı dedikoduları 749 avro seviyesindeki bir noktada yoğunlaşıyor.

Nokia 9 çıkış tarihi ile ilgili olarak, tüm dedikodular bu telefonun 2017 bitmeden çıkacağını işaret ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu telefonla ilgili yeni dedikodular ve sızıntılarla karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz.