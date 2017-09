Nokia 8 tanıtılmadan uzun zaman önce, iki farklı amiral gemisi cihaz hakkında dedikodular ortalıkta dolaşıyordu. Hatta bazıları da daha da ileri giderek Nokia 8’in iki farklı boyutta çıkacağını iddia etmişti. Ancak hiçbir iddia gerçeğe dönüşmedi, sadece tek bir Nokia 8 gördük ve dedikodu değirmeninin çarkları da bir kez daha çalışmak için durmuş oldu.

Ne var ki, Nokia 8 tanıtıldıktan kısa bir süre sonra, Nokia 9 adlı başka bir amiral gemisi telefonun dedikodularını duymaya başladık.

Nokia 9 ile ilgili olarak şimdiye kadar ortaya çıkan dedikoduları, sızan ayrıntıları burada derliyoruz. Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça da bu dosya yazıyı güncelleyeceğiz.

Nokia 9 adı ilk olarak 2017 başlarında ortaya çıkmıştı. O zamanlar Nokia 8 ve Nokia 9 dönüşümlü olarak kullanılıyordu. O zamanlar kimse Nokia’nın amiral gemisi telefonunu hangi rakamla adlandıracağını bilmiyordu. Yine de, dedikodular Nokia 8 tarafına doğru kaymıştı ki, bu telefon da Ağustos 2017’de duyuruldu.

Nokia 9 adı ise her şeye rağmen ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Bu cihazla ilgili olarak var olacağı öne sürülen özelliklerin bir kısmının geçen ay tanıtılan Nokia 8’de bulunmadığı görüldü. Bazıları Nokia 8 Plus versiyonun da bulunduğunu iddia etmişti, ancak bu iddia da boşa çıktı.

Nokia 8 tanıtılır tanıtılmaz, Nokia 9 ile ilgili daha somut duyumlar elde etmeye başladık. Nokia 9 gerçekten var ve bu telefon HMD Global’ın sıradaki amiral gemisi seviyesindeki cihazı olacak gibi görünüyor.

There definitely is another Nokia smartphone coming soon from HMD Global apart from the Nokia 2. No idea when, but there is.

— Roland Quandt (@rquandt) September 20, 2017