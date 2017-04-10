Nokia markalı akıllı telefonların üreticisi HMD Global’in yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı uzun bir süredir biliniyor. Söz konusu telefonun Nokia 9 adını taşımasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Akıllı telefona dair pek çok bilgi daha önce internete sızarken, Nokia PowerUser sitesi bazı yeni bilgilere ulaştı. Söz konusu bilgilerde cihazın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı üzerinde duruluyor.

Nokia’nın müstakbel gemisinde iris tarayıcısı, QHD çözünürlüklü OLED ekran ve OZO Audio ses teknolojisinin bulunabileceğine dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Yeni haberde ise telefonun yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Cihazın ABD satış fiyatının 699 dolar olacağı ifade ediliyor. Bu da Avrupa için 749 avro yazan bir fiyat etiketinin potansiyel alıcıların karşısına çıkabileceği anlamına geliyor.

Söz konusu fiyatların telefonun 64 GB dahili depolama alanına sahip versiyonuna ait olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla 128 GB depolama alanı isteyenlerin daha da fazla para ödemesi gerekecek.

Telefonun resmi duyurusu için temmuz ayı veya ağustos ayının başları işaret ediliyor. Cihazın tanıtımının ardından üçüncü çeyrek sona ermeden piyasaya çıkması bekleniyor. Nokia’nın müstakbel amiral gemisini Apple’ın yeni iPhone modellerinden önce tanıtmayı istemsi mantıklı bir hamle gibi görünüyor.

Nokia 9 Qualcomm Snapdragon 835 taşıyacak

Akıllı telefonda, 2017 model amiral gemisi telefonlarının çoğunda olduğu gibi, Qualcomm Snapdragon 835 platformunun bulunması bekleniyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü ekran, 6 GB RAM, 22 megapiksel arka ve 12 megapiksel ön kamera telefonun diğer muhtemel özellikleri arasında sayılıyor.