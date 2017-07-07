Nokia 8 sızıntısı uygun fiyatlı ve çekici bir telefonu işaret ediyor

Nokia akıllı telefon pazarına geri dönüşünü, şık ama orta segmentte konumlanan telefonlar olan Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 ile yapmıştı. Ancak son sızıntı, amiral gemisi olarak konumlanabilecek Nokia 8 isimli bir telefonun da yolda olduğunu gösteriyor.

Nokia’nın müstakbel gözde telefonunun tasarımı, internete sızan yazıcı çıktıları sayesinde kendisini gösterdi. Sızan fotoğraflara göre; Nokia’nın yeni telefonu, Galaxy S7 edge’e benzer biçimde çift tarafa kavislenen bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun 2K çözünürlüklü 6 inç ekranının üstünü ve altını çok ince bir çerçevenin kaplayacağı da görülenler arasında yer alıyor.

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Sızan görüntüler sayesinde cihazın önü ve arkası rahatlıkla görülebiliyor. Fotoğraflarda parmak izi tarayıcının varlığına rastlanmasa da, bu durum telefonda parmak izi tarayıcısı olmadığı anlamına gelmiyor. Nokia’nın parmak izi tarayıcısını ekranın altına yerleştirmiş olması ihtimaller arasında yer alıyor.

Nokia kısa bir süre önce Zeiss ile işbirliğini duyurmuştu. Bu işbirliğinin çift kameralı Nokia 9 ile birlikte hayata geçeceği söyleniyor. Nokia 8’in kamerası konusunda ise şimdilik bir ipucuna rastlanmış değil.

Nokia 8 Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelebilir

Cihazın yuvarlatılmış köşeleriyle dikkat çeken tasarımı, daha önceki Nokia tasarımlarından farklı görünmüyor. İnce bir kasaya sahip gibi görünen telefon, USB-C girişi ve 3.5 mm. kulaklık jakı gibi alışılagelmiş unsurları da barındırıyor. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik edeceği söyleniyor.