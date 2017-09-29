Nokia telefonların üreticisi HMD Global, ağustos ayında tanıtılan Nokia 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesinin test edildiğini daha önce açıklamıştı. Ancak güncellemenin yayınlanması konusunda kesin bir tarih belirtilmemişti. Bu tarih de sonunda ortaya çıktı. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Nokia 8 Android Oreo güncellemesini ekim ayının sonlarında alabilir.

Tayvan’da Nokia 8’in piyasaya çıkışı için gerçekleştirilen basın etkinliğinde konuşan HMD yöneticileri, akıllı telefonun ekim ayının sonundan itibaren Android Oreo güncellemesini alabileceğini doğruladı.

Nokia 8, ekim ayının ilk haftası itibarıyla pek çok ülkede satışa sunulacak. HMD’nin amiral gemisi bazı ülkelerde ise piyasaya çıkmış durumda. HMD’nin piyasaya henüz yeni çıkmış bir telefon için bu kadar hızlı biçimde güncelleme sunması, telefonun cazibesini ve şirkete olan güveni artıracak bir hamle olarak nitelenebilir. Nokia 8 Android Oreo güncellemesinin erken gelişiyle birlikte daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilir.

Nokia 8 Android Oreo güncellemesini alan tek Nokia telefonu olmayacak

Nokia 8 Android Oreo güncellemesini alan tek Nokia telefonu olarak kalmayacak. HMD Global daha önce yaptığı açıklamada Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin de 2017 sona ermeden Android Oreo güncellemesini alacağını belirtmişti. Şirketin bu sözünü tutup tutamayacağı merak ediliyor.