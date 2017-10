Nokia 8 için Android 8.0 Oreo beta olarak çıktı

HMD Global Nokia markasını akıllı telefon pazarında yeniden canlandırmak için yola çıkarken söz verdiği bir şey vardı, o da Android güncellemelerinin hızlıca dağıtılmasıydı. Sadece aylık güvenlik güncellemelerinden değil, büyük güncellemelerden bahsediyoruz. Şimdiye kadar Nokia’nın telefonları çıkmaya başladıktan beri tek bir büyük sürüm gördük, o da Android 8.0 Oreo oldu. Bu sürüm henüz Nokia Android telefonlarına gelmeye başlamadı, ancak Nokia’nın açtığı Beta Labs programı sayesinde Android Oreo Nokia 8 ile beta olarak buluşmaya başladı.

Nokia güncellemeyi çıkarırken kronolojik bakımdan ters yol izliyor. Ancak bunun mantıklı bir açıklaması var. Ne de olsa Nokia 8 bu yıl çıkan ilk amiral gemisi telefon sayılır, doğal olarak da dikkatler bu telefonun üstünde. Bu nedenle güncellemelerin ilk olarak bu telefona dağıtılmaya başlaması önem arz ediyor.

Güncelleme henüz beta olarak sunulduğu için tüm risk kullanıcılara ait oluyor. Kullanıcıların yapmaları gereken tek şey programa üye olmak ve IMEI numarasını vermek. Bunu yaptıktan sonra Oreo güncellemesi kablosuz bağlantı üzerinden beta olarak sunuluyor, kullanıcıların daha karmaşık işlere girmesi gerekmiyor. Kablosuz güncellemenin sunulması için biraz beklemeniz veya Ayarlar içinden güncellemenin alımını elle başlatmanız gerekebilir.

Announcing Nokia phones beta labs! Be the first to test #AndroidOreo on #Nokia8 (physical Oreos not included!) https://t.co/91uhqstnnm pic.twitter.com/GNiNrK31B0

Nokia daha eski akıllı telefonlarını da unutmuyor. Nokia 3, 5 ve 6 da Beta Labs’e eklenecek. Ancak bunun ne zaman olacağına dair net bir zaman henüz verilmiyor.

#Nokia3 , #Nokia5 and #Nokia6 will follow in pursuit! We are just starting with #Nokia8 now @nokiamobile #nokiamobilebetalabs . #staytuned

