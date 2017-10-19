Nokia akıllı telefon serisinde bir boşluk, orta segment Android telefonu Nokia 7 ile dolduruluyor.

Nokia 7’de 5.2 inç, 1080p IPS ekran, Snapdragon 630 işlemci, 3000 mAh kapasiteli pil ve microSD kart yuvası bulunuyor. Telefonun 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza olmak üzere iki farklı modeli bulunacak.

Bu telefon, Nokia 8’den sonra “bothie” kamera barındıran ikinci Nokia telefonu olma özelliğini taşıyor. Bu mod, kullanıcılara hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanarak, bunların çekimlerini tek bir karede birleştiren fotoğraflar veya videolar elde etme imkanı veriyor. Bu mod sayesinde Snapchat veya Instagram için eğlenceli paylaşımlar oluşturmak mümkün oluyor.

Telefonun arkasında 16 megapiksel, 1.12 mikron boyutlu piksellere sahip, f/1.8 diyafram açıklıklı kamera bulunuyor. Önde ise 5 megapiksel sensörlü, 1.4 mikron piksel boyutlu, f/2.0 diyafram açıklıklı selfie kamerasını görüyoruz.

Son çıkan diğer Nokia telefonları gibi, Nokia 7 de aslında Nokia tarafından üretilmiyor. Bu telefon, Nokia adını kullanma lisansını elinde bulunduran HMD Global tarafından üretiliyor. Her ne kadar bu telefonlar bizzat Nokia elinden çıkmasa da, kaliteleri ve görünüşleri Nokia’nın ruhunu yansıtmayı başarıyor.

HMD Global bu yıl içinde ilk Nokia markalı telefonlarını piyasaya çıkarmaya başlamıştı. Şubat ayında duyurulan ve yaz aylarında Türkiye’ye gelen Nokia 3, 5 ve 6 modellerinin her birinde giriş seviyesindeki Snapdragon 430 işlemciler bulunuyor. Ayrıca her biri 1300 TL’nin altında Türkiye satış fiyatına sahip. Üst sınıf Nokia 8 ise 3299 TL’lik fiyatla, diğer üst sınıf modellere göre daha rekabetçi bir fiyatla piyasaya girmişti. Nokia 7 Türkiye’ye geldiğinde, 2000 TL seviyesinde bir fiyattan piyasaya girmesini bekleyebiliriz.

HMD’nin diğer Nokia telefonları gibi, Nokia 7 de öncelikle Çin’de satışa sunuluyor. Daha sonra Avrupa ve diğer pazarlara gelmesi bekleniyor. Telefonun 24 Ekim’de Çin’de satışa çıkacağı belirtildi. İki farklı konfigürasyon, sırasıyla 2499 yuan (yaklaşık 1385 TL) ve 2699 yuan (yaklaşık 1496 TL) fiyat etiketleriyle satılacak. Diğer ülkelerdeki çıkış takvimi ise henüz netlik kazanmadı.