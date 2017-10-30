Nokia 2 henüz resmiyet kazanmış değil. Ancak Android işletim sistemli telefonun HMD portföyündeki en uygun fiyatlı cihaz olacağı şimdiden anlaşılıyor. Telefonun 2018’in başlarında tanıtılması beklense de, bazı kaynaklar Finli şirketin tanıtımı 2017’nin sonlarında da gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

Nokia’nın yeni giriş seviyesi telefonuna dair sızıntılar uzun süredir etrafta dolaşıyor. Telefona ait olduğu söylenen fotoğraflar da daha önce internete sızmıştı. Ortaya yeni çıkan AnTuTu benchmark test sonuçları ise Nokia 2’de bulunması beklenen bileşenlere dair önemli ipuçları veriyor.

Akıllı telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 212 işlemcinin bulunması bekleniyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanının da işlemciye eşlik etmesi öngörülüyor. Sızan sonuçlarda ekran boyutu hakkında bilgi verilmese de, çözünürlüğün 720p olacağı görülüyor.

Nokia 2 8 megapiksel arka kamera taşıyacak

Nokia 2’nin arkasında 8 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunacağı görülüyor. Bu kamerayı cihazın önündeki 5 megapiksel çözünürlüklü kameranın tamamlaması bekleniyor. Benchmark sonuçlarında pil kapasitesi hakkında bilgi verilmese de, daha önceki sızıntılarda 4000 mAh kapasiteli bir pilden bahsedilmişti. Akıllı telefonun kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.