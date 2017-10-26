Nissan elektrikli otomobil pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, yeni elektrikli konsept otomobili IMx’i Tokyo Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı. IMx, genel hatları itibarıyla füturistik otomobil konseptlerinde görülmeye alışılmış özellikleri taşıyor.

SUV kategorisinde bir araç olan IMx’in kabininde büyük OLED ekranlar ve ahşap detaylar bir arada yer alıyor. 400 beygir gücüne eş bir performans vadeden Nissan, menzil konusunda da 600 kilometre gibi iddialı bir hedef koyuyor. Şirketin ProPilot adını taşıyan otonom sürüş teknolojisi de IMx’in parçaları arasında yer alıyor.

Otomobilin en dikkat çekici özelliği ise sürücülerden ziyade aracın etrafındakileri ilgilendiriyor. Motor sesinin olmaması gürültü kirliliğini azaltmak için önemli bir adım olsa da, yayaların güvenliği için tehlike arz ediyor. Nissan bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için elektrikli otomobillerinin varlıklarını şarkı söyleyerek belli etmesini sağlayacak. Şirket, bu özelliğe İspanyolcada “Şarkı söylüyorum” anlamına gelen “Canto” ismini verdi.

Nissan Canto’nun nasıl çalışacağı konusunda fazla detay paylaşmadı. Şirket sadece sesin 20 ila 30 kilometre arasında bir hızda aktive edileceğini belirtmekle yetindi. Aktivasyon noktası konusunda kesin kararın ülkelerin trafik kuralları doğrultusunda verileceği de ifade edildi.

Nissan elektrikli otomobil pazarında iddialı

Nissan elektrikli otomobil pazarının iddialı ve görece tecrübeli şirketleri arasında bulunuyor. Leaf ile uzun süredir elektrikli otomobil pazarında yer alan Nissan, otomobilin yeni versiyonunu kısa süre önce duyurmuştu. Şirket, elektrikli araçların yarıştığı Formula E şampiyonasına katılma kararını da Tokyo Otomobil Fuarı’nda açıklamıştı.