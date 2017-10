Nintendo Switch yazılım güncellemesi ile yeni yeteneklere kavuşuyor

Nintendo Switch yazılım güncellemesi ile oyunculara yeni imkânlar sunuyor. Oyun konsolunun işletim sisteminin 4.0.0 sürümü ile oyuncular kaydettikleri oyunları ve kullanıcı profillerini başka bir Switch’e aktarabilecek. Buna ek olarak, bazı oyunlarda video kaydı gerçekleştirmek de mümkün olacak. İlk etapta The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS ve Splatoon 2 gibi oyunlarda video kayıt desteği sunuluyor.

Twitch’in popülaritesinin her geçen gün arttığı, YouTube’un bile oyun yayınına yöneldiği bir ortamda Nintendo’nun attığı bu adımın olumlu karşılanacağını görmek zor değil. Daha önce olduğu gibi, oyuncular yakala butonuna bastıklarında ekran görüntüsü yakalayabiliyor. Ancak güncellemeyle birlikte kullanıcılar parmaklarını tuşa basılı tutarak oyunlarının son 30 saniyesini kayıt altına alabiliyor. Kaydedilen bu kısa video daha sonra Facebook veya Twitter üzerinde paylaşılabiliyor.

Veri transferi özelliğinin ise bazı eksiklerinin bulunduğu söylenebilir. Özellikle yedeklerin transferinin desteklenmemesi, Switch sahiplerini hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Nintendo’nun Sıkça Sorulan Sorular bölümünde belirttiği gibi, kullanıcıların sistemler arasında transfer yapabilmeleri için iki sisteme de erişebilmeleri gerekiyor. Buna ek olarak, sunulan tek transfer seçeneğinde de kayıtlı oyunları ve eShop satın almalarını da içeren kullanıcı verileri transfer edilebiliyor. Bu yaklaşımın Nintendo Switch’i bozulan veya çalınanların verilerini kurtarmaları konusunda pek işe yaramayacağı söylenebilir.

Nintendo Switch yazılım güncellemesi ile eShop’tan ön sipariş verilebiliyor

Nintendo Switch yazılım güncellemesi ile başka özellikler de kazanıyor. 27 Ekim’de yayınlanacak Super Mario Odyssey ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi oyunların karakterleri, kullanıcılar tarafından profil ikonu olarak seçilebiliyor. Buna ek olarak, yeni yazılım ile Switch oyunları için eShop’tan ön sipariş vermek yine mümkün hâle geliyor. Haber kaynağının yeni görüntüsü de güncellemenin getirdikleri arasında bulunuyor.