Nintendo 2016 mali yılının son çeyreğine ait rakamları açıkladı. Söz konusu rakamlar, şirketin en yeni oyun konsolu Switch’in satış performansına dair ilk resmi verileri de barındırması açısından önem taşıyor. 3 Mart itibarıyla satışa sunulan Nintendo Switch, ay sonuna kadar 2.74 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı.

Nintendo’dan daha önce yapılan açıklamalarda, mart ayı içinde 2 milyon Switch sevkiyatının gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti. Japon oyun devi, önümüzdeki yılın nisan ayında sona erecek 2017 mali yılında ise 10 milyon Switch satmayı planlıyor. Bu hedef tutturulduğu takdirde Nintendo, 13 aylık bir süreçte yaklaşık 13 milyon Switch satmış olacak.

Bir oyun konsolunun ilk ayındaki satış rakamlarına bakarak genel satış performansı konusunda bir çıkarımda bulunmak pek kolay değil. İlk aydaki konsol satışları, genellikle piyasaya sürülen ürün adedine bağlı olarak şekilleniyor. Hâli hazırda Switch satın almak pek kolay olmuyor.

Nintendo Switch ilk ayında beklentileri aşmayı başardı

Switch, Nintendo’nun mart ayı için belirlediği beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Şirket bunun üzerine üretimde kapasiteyi artırarak piyasaya daha çok konsol sürdü. Buna rağmen, nisan ayının sonu itibarıyla hâlâ piyasada Switch konsol bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Nintendo’nun mevcut mali yılın sonuna kadar toplamda 13 milyon Switch satma beklentisi de pozitif bir işaret olarak niteleniyor. Wii U’nun tüm ömrü boyunca söz konusu seviyede kaldığını belirtmek gerekiyor.