Nintendo Switch kablosuz USB kulaklık desteğine kavuştu

Nintendo Switch için hazırlanan yazılım güncellemesi hafta içinde yayınlanmıştı. Güncelleme kullanıcılara dosyaları saklama ve video kaydetme gibi yenilikler sunmuştu. Paketin gizli özelliklerinden birisi de Reddit kullanıcıları tarafından ortaya çıkarıldı.

Yayınlanan güncelleme ile Nintendo’nun oyun konsolu, USB tabanlı kablosuz kulaklıkları da desteklemeye başladı. Yeni destekten yararlanmak için kulaklığın USB adaptörünü Switch’in dock’undaki USB girişine takmak yeterli oluyor.

Bazı Reddit kullanıcıları, özelliğin Switch dock’ta değilken de çalıştığını belirtti. Ancak bunun için kullanıcıların USB-A’yı USB-C’ye dönüştüren bir adaptöre sahip olması ve kulaklığın eklentisini Switch konsola bağlaması gerekiyor.

Nintendo Switch hâlâ Bluetooth kulaklıkları desteklemiyor

Ne var ki, bu güncelleme sadece USB üzerinden işleyen kablosuz kulaklıkları kapsıyor. Nintendo Switch hâlâ Bluetooth kulaklıkları desteklemiyor. Yine de, yapılan değişikliğin hiçbir hamlede bulunmamaktan daha iyi olduğu söylenebilir.