Nintendo’nun yeni popüler konsolu SNES Mini olabilir

Nintendo’nun NES Classic konsolun üretimini sonlandırma kararı alması, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı. 1980’li yılların ikonik konsolunun farklılaştırılmış bir versiyonu olan NES Classic, geçtiğimiz yılın sonunda satışa sunulduğunda büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Nintendo, stok problemleri nedeniyle erişilmesi oldukça zor olan NES Classic’in üretimini artırmak yerine sonlandırma yolunu tercih etmişti. Bu durum hayal kırıklığına yol açsa da, oyun severler için daha farklı bir heyecanın kapılarını açabilir. Eurogamer sitesinde yer alan habere göre, Nintendo SNES Mini adını taşıması beklenen yeni bir konsol üzerinde çalışıyor.

İsimsiz kaynakların verdikleri bilgilere göre, Nintendo’nun yeni konsolu 2017’nin sonu itibarıyla raflarda olacak. Kaynaklar konsolun geliştirme çalışmalarının da uzun sayılabilecek bir süredir devam ettiğini belirtti.

Eurogamer’ın Nintendo haberleri konusunda sağlam bir sicil kaydı bulunuyor. Site, geçtiğimiz yaz ortaya çıkardığı Nintendo Switch konseptinde isabeti bulmuş ve konsolun özelliklerini doğru biçimde öngörebilmişti. Yine de, bu habere bir “dedikodu” olduğu düşüncesiyle yaklaşmakta fayda olduğunu belirtmek gerekiyor.

Nintendo SNES Mini ile NES Classic’in başarısını tekrarlayabilir

NES Classic’in gördüğü yoğun ilgi göz önüne alınınca SNES Mini hamlesi kulağa oldukça mantıklı geliyor. İnsanların eski sistemlere olan özlemi ve kapsamlı oyun kütüphanesi, NES Classic’in tahminlerin de üzerinde bir taleple karşılanmasını sağlamıştı. Super Mario World, Chrono Trigger ve The Legend of Zelda: A Link to the Past gibi oyunlara ev sahipliği yapan SNES de Nintendo hayranlarının gönlünde ayrı bir yere sahip. Şirketin SNES Mini ile NES Classic’in geldiği noktanın üzerine çıkması içinse talebi karşılayacak kadar ürün arz etmesi gerekiyor.