Nintendo NES Classic Edition sahibi olmayı isteyenler, ancak bugüne kadar bu isteklerini gerçekleştiremeyenlerin işi bundan sonra da zor görünüyor. Nintendo, taşınabilir konsolunun Kuzey Amerika’daki satışını sonlandıracağını açıklamıştı. Konsolun satış sahasının kısıtlı olduğu göz önüne alınınca bu kararın cihazın bulunabilirliğini iyiden iyiye sınırlayacağı söylenebilir.

Nintendo’nun Amerika ofisi tarafından yönetilen bölgelere nisan ayı içinde son defa NES Classic Edition sevkiyatı gerçekleştirilecek.

Konsolu satın almak isteyenlere perakende zincirlerini kontrol etmeleri önerisinde bulunan Nintendo, konsolun bulunabilirliğinde yaşanan zorluklardan ötürü müşterilerinden özür diledi. Müşterilerden gelen geri bildirimlerin önemine dikkat çeken şirket, NES Classic Edition’a gösterilen ilgiden dolayı da hayranlarına teşekkür etti.

Nintendo NES Classic Edition kasım ayında satışa sunulmuştu

NES Classic Edition, geçtiğimiz kasım ayında sunulmuştu. Orijinal NES’in minyatür boyutlarda bir kopyası olan NES Classic Edition’da 30 oyun yüklü biçimde bulunuyordu. Modern televizyonlara rahatlıkla bağlanabilen NES Classic Edition’ın tedariğinde yaşanan sıkıntılar ürünün satışını etkilemişti. Tedarik problemleri nedeniyle her sevkiyat sonrası kısa sürede stokları tükenen NES Classic Edition, aralık ayı itibarıyla ABD’de 200 bin satış rakamına ulaşmıştı.