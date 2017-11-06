Nintendo Flash oyun katalogu, meraklı bir oyun sever tarafından yeniden internet ortamına taşınıyor. Donkey Kong 64, Metroid Prime ve Mario Kart: Double Dash gibi oyunlar için eklenti olarak hazırlanan Flash oyunlarına uzun süredir internet üzerinden erişilemiyordu.

Ancak Skelux isimli bir mod geliştiricisi sayesinde portföy yeniden internetteki yerini alıyor. Skelux’un hazırladığı internet sitesi üzerinden 1999’dan 2010’a kadar yayınlanan oyunların bir seçkisine erişilebiliyor.

Flash bir zamanlar internetin merkezinde yer alıyordu. Oyunlar da bu merkeziyetin kapsamı içinde bulunuyor. Nintendo da Flash’ın gücünden yararlanlardan biri olmuştu. Marvel ve Nickelodeon gibi şirketler de Flash eklentisiyle interaktif oyunlar hazırlamış ve bu oyunları bir pazarlama malzemesi olarak kullanmıştı.

Skelux Nintendo Flash oyun katalogunu tamamlamaya çalışıyor

Skelux Nintendo Flash oyunlarını yeniden canlandırsa da, henüz hedefine tam anlamıyla ulaşabilmiş değil. Mod geliştiricisi, şirketin hazırladığı tüm Flash oyunlarını eksiksiz biçimde internete taşımaya çalışıyor. Ancak Nintendo’nun internet sitelerini kapatması, bu hedefe ulaşılmasını zorlaştırıyor. Skelux, oyunları bulup çıkarabilmek için internetin derinliklerinde dolaşıyor. 31 oyunun yaklaşık yarısı eksik vaziyette sitede listeleniyor. Skelux, kayıp dosyaları bulup çıkarmasında yardımcı olacak kişilere 50 dolarlık bir ödül vadediyor.