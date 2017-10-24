Nintendo Animal Crossing ile mobil oyun portföyüne yeni bir seçenek daha eklemeye hazırlanıyor. Japon şirketi, yakında iOS ve Android’de kullanıcılarla buluşacak oyun için 25 Ekim’de Türkiye saatiyle 06:00’da çevrim içi ortamda bir tanıtım düzenleyecek.

Söz konusu tanıtım etkinliğinde oyunun özelliklerinin anlatıldığı 15 dakikalık bir video sunum gerçekleştirilecek. Nintendo, söz konusu etkinlikte Switch veya 3DS konsolları için hazırlanan oyunlara dair bir duyurunun yapılmayacağını da şimdiden açıkladı.

İlk olarak 2001’de oyuncularla buluşan Animal Crossing, Nintendo’nun en popüler oyunları arasında yer alıyor. Animal Crossing’de oyuncular çeşitli hayvanların da bulunduğu sanal bir köyde yaşıyor ve balık tutma, böcek yakalama, fosil avlama gibi görevleri yerine getiriyor.

Animal Crossing daha önce Nintendo’nun dört farklı oyun konsolunda oyuncularla buluşmuştu. Nintendo 64, Nintendo DS, Wii ve Nintendo 3DS’in ardından mobil cihazlar Animal Crossing’in boy gösterdiği beşinci platform olacak. Nintendo’nun en yeni oyun konsolu Switch’te ise henüz Animal Crossing’i oynamak mümkün değil.

Nintendo Animal Crossing’i mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlayabilir

Nintendo Animal Crossing için ilk mobil oyunu Super Mario Run’dakine benzer bir satış modelini tercih edebilir. Oyunun ücretsiz olarak sunulması, ancak tam oyun deneyimine uygulama içi satın alma yoluyla erişilmesi muhtemel görünüyor. Oyunun içine bir enerji sisteminin de yerleştirilmesi bekleniyor.