Nikon’un Ar-Ge müdürü Tetsuro Goto, şirketinin full frame teknolojisine sahip bir aynasız kamera üzerinde çalıştığını doğruladı. Nikon full frame teknolojisine sahip yeni kamerasıyla gerçek anlamda profesyonel bir seçenek sunacak.

Goto, kameranın çıkış zamanı konusunda bir işaret vermedi. Çinli yayın organı Xitek’e konuşan Goto, fotoğraf dünyasında yeni trendin “full frame” teknolojisi olduğunu ve aynasız bir kamera üreteceklerse bunun full frame olması gerektiğini belirtti.

Nikon’un başkanı tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, şirketin aynasız bir fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Dolayısıyla bu yeni kameranın full frame sensöre sahip olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Full frame sensörler, kompakt sensörlere karşı önemli avantajlar taşıyor. Daha büyük piksellere sahip olan full frame sensörler, daha fazla ışık çekebiliyor ve daha yüksek görüntü kalitesi sunabiliyor.

Goto röportajında Nikon’un kamerasının Sony, Olympus ve Fujifilm gibi rakiplerinin sunduğu seçeneklerden daha iyi olacağını iddia etti. Goto, şimdiye kadar hiçbir profesyonelin bu şirketlerin ürünlerini kullanmadığını öne sürdü. Goto’nun bu sözleri, Nikon’un hedef kitlesinin gerçek profesyoneller olacağını gösteriyor.

Nikon full frame sensör arayanlara tek seçenek sunacak

Nikon full frame sensör arayanlara tek bir seçenek sunacak gibi görünüyor. Goto’nun sözleri de şirketin hazırlığının bu yönde olduğunu gösteriyor. Nikon yöneticisi, bir süre model sunmak yerine müşterilerinin ihtiyaçlarını tek bir modelde karşılayacaklarını belirtti.

Tetsuro Goto, Nikon full frame aynasız kameranın tanıtılacağı zaman konusunda bilgi vermedi. Ancak kamera üzerinde çalışıldığının doğrulanması, detayların yakında ortaya çıkacağı anlamına geliyor.