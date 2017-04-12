Nikon D7500 orta segmente üst sınıftan özellikler getiriyor

Nikon D7500 adını taşıyan modeliyle orta segment DSLR kameralarının arasına yeni bir seçenek daha ekledi. Yaz aylarında satışa sunulacak D7500’ün ABD’deki fiyat etiketinde 1250 dolar yazacak. Bu rakam karşılığında kullanıcılar sadece D7500’ün kasasına sahip olabilecek.

Yeni kamerada 20.9 megapiksel çözünürlüklü DX formatında bir sensör bulunuyor. 100-51600 ISO aralığına sahip olan kamera, saniyede 8 kare sürekli çekim yapabiliyor. Saniyede 24,25 ve 30 karede 4K Ultra HD video kaydı gerçekleştirebilen D7500, Expeed 5 görüntü işlemcisi barındırıyor. Söz konusu görüntü işlemcisi daha önce Nikon’un üst segmentte konumlanan D500 modelinde kullanılmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, kameranın hızlı hareketleri ve düşük ışıklı senaryoları rahatlıkla yakalayabileceğinin altı çiziliyor.

D7500’de dönebilen 3.2 inç LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden çekilen fotoğraflara bakılabiliyor. Buna ek olarak, kamerada OLED elektronik vizör yer alıyor. Yerleşik Wi-Fi ve Bluetooth desteği sayesinde çekilen fotoğraflar kablosuz olarak akıllı telefonlara aktarılabiliyor.

Nikon D7500 için kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı

Nikon yeni kamerasının yaz aylarında raflarda olacağını belirtse de, kesin bir çıkış tarihi vermedi. Kameraya 18-140mm f/3.5-5.6 AF-S DX Nikkor lensle birlikte sahip olmak isteyenlerin ise 1750 dolar ödemesi gerekecek.