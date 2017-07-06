Nike Instagram üzerinden ürün satmaya başlayacak

Nike Instagram üzerinden spor ayakkabısı ve diğer spor ekipmanlarını satmaya başlayacağını açıkladı. Şirketin mali yılın dördüncü çeyreğine ait sonuçları değerlendirdiği toplantıda konuşan CEO Mark Parker, yeni dönemde hem Instagram’da hem de Amazon’da ürün satacaklarını açıkladı. Parker bu doğrultudaki işbirlikleri hakkında bilgi vermedi.

Nike’ın Amazon açılımındaki temel amacının sahte ürünleri engellemek olduğu biliniyor. Instagram açılımındaki hedefin ise uygulamada uzun zaman geçiren genç müşteri kitlesini yakalamak olduğu düşünülüyor.

Nike’ın Instagram üzerinden alışveriş imkanı sunması, Facebook’un Instagram için çizdiği gelecek rotasıyla da örtüşüyor. Facebook Instagram’ın bir fotoğraf ve video paylaşım platformu olmanın ötesine geçmesini ve alışveriş yapılan bir alana dönüşmesini istiyor.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan “alışveriş etiketleri” 2016’da kullanıma sunulmuştu. Markalar tarafından yapılan reklam paylaşımlarına yerleştirilen bu etiketler, kullanıcılara reklamdaki ürünler hakkında bilgi veriyor. Bazı etiketler kullanıcıları doğrudan şirketin internet sitesine veya ödeme sayfasına yönlendirebiliyor.

Nike Instagram üzerinden alışveriş özelliğiyle Instagram’a da kazandırabilir

Nike gibi büyük bir markanın varlığı, Instagram’ın bir alışveriş platformuna dönüşmesine önemli bir katkı yapabilir. Nike’ın Instagram üzerindeki performansı, başka büyük şirketlerin de Instagram’ı bir satış kanalı olarak değerlendirmesini sağlayabilir.