Niantic Pokemon Go oyuncularının ilgisini canlı tutmak adına farklı yöntemler denemeye devam ediyor. Şirket şimdi de bir “artırılmış gerçeklik” fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmaya oyunun resmen yayınlandığı ülkelerde yaşayan oyuncular katılabilecek.

Yarışmanın kazananı ise içi küçük ama anlamlı olarak nitelenebilecek ödüllerle dolu bir çantanın sahibi olacak. Pakette oyunun geliştirici ekibi tarafından imzalanan bir poster, kablosuz bir Bluetooth kulaklık ve Pokemon Go Plus bileklik yer alıyor. Oyunu hâlâ ısrarlı biçimde oynamaya devam edenler için en etkileyici hediyenin Pokemon Go Plus bileklik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 25 Ekim’e kadar fotoğraflarını göndermesi gerekiyor. Bunun için Instagram üzerinde #PokemonGOcontest etiketiyle paylaşım yapmak yeterli oluyor.

Niantic Pokemon Go için daha önce de etkinlik düzenlemişti

Niantic Pokemon Go oyuncularının ilgisini korumak adına daha önce Pokemon Go Fest isimli bir etkinlik düzenlemişti. Ancak bu etkinlikte işler şirketin planladığı gibi gitmemiş ve büyük bir karmaşa yaşanmıştı. Ancak bu seferki etkinlik sanal ortamda gerçekleştirildiği için Niantic’in işi biraz daha kolay olacak gibi görünüyor. Sadece kazanan fotoğrafı seçmenin biraz zaman alacağı söylenebilir.