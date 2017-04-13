Netflix orijinal içerik çekimi için milyarlarca dolar yatırım yapacak

Netflix orijinal içerik üretim çalışmalarında yönetim merkezine ve film endüstrisinin kalbine yakın olmanın daha iyi sonuçlar vereceğine inanıyor. 2015’te orijinal içerik üretimini ikiye katlayacağını açıklayan şirket, önümüzdeki yıllarda katalogunun yarısının orijinal içeriklerden oluşmasını amaçlıyor. Netflix başka yerde bulamayacakları içerikler sunarak daha fazla izleyici çekmeyi hedefliyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için bir film stüdyosu altyapısına sahip olmak da önem taşıyor.

Netflix içerik sorumlusu Ted Sarandos, şirketin orijinal içerik oluşturma altyapısını kuvvetlendirmek adına ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6 milyar dolar yatırım yapacağını belirtti. ABD’nin başka eyaletlerinde stüdyo kurmaya yönelik vergi teşvikleri sunulsa da, Netflix’in endüstrinin kalbinin attığı Kaliforniya’dan vazgeçmemesi dikkat çekiyor.

The Wrap’e konuşan Sarandos, bu teşviklerin bazen nihai üründe verimin azalmasına yol açabileceğini belirtti. Kaliforniya dışında çekim yapmanın oyuncular ve set ekipleri açısından zorluğuna dikkat çeken Sarandos, bu hamlenin daha fazla projeyi Kaliforniya’ya döndürebileceğini ifade etti. Kaliforniya son yıllarda vergi teşviklerini artırsa da, bu kararı uygulamanın Netflix adına maliyetli olacağı söylenebilir. Ancak Sarandos bu ekstra maliyetin harcamaya değer olacağını belirtti.

Netflix orijinal içerik çekimi için mevcut set ve stüdyoları iyileştirmeye de destek verecek

Orijinal içerikleri ikiye katlama hedefinde Netflix’in önündeki asıl zorluk olarak çekim yapılacak setlerin kapasitesi olacak gibi görünüyor. Netflix bu doğrultuda mevcut setlerin ve stüdyoların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına yatırım yapmaya hazırlanıyor. Prodüktörleri Kaliforniya’ya çekmeyi amaçlayan Netflix, “House of Cards” ve “Bloodline” gibi mekanın adeta bir karakter olduğu dizileri ise Kaliforniya dışında çekmeyi sürdürecek.