Netflix spor temalı orijinal içeriklere şimdiye kadar futbola mesafeli yaklaşsa da, bu tutumunu değiştiriyor. Şirket bu dönüşümü dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden biriyle gerçekleştiriyor. Netflix Juventus ile yaptığı anlaşma çerçevesinde kulübün 2017-2018 sezonundaki yolculuğunu anlatacak dört bölümlük bir belgesel hazırlayacak. Belgeselin bölümlerinin uzunluğu 1 saati bulacak. Yapım süresince Netflix ekibine tesislere ve futbolculara erişim konusunda “emsali görülmemiş” bir izin verilecek.

Netflix’ten yapılan açıklamada, kulüpteki en ilginç hikaye ve karakterlerin futbolseverlere anlatılacağı belirtildi. Sporcuları hem saha içinde hem de saha dışında izleyecek olan Netflix, Juventus’u hem kendi evinde hem de deplasman yolculuklarında yalnız bırakmayacak.

Calciopoli skandalının ardından Serie B’ye düşürülen ancak kısa süre içinde yeniden Serie A’ya dönen Juventus, düşük viteste geçirdiği birkaç yılın ardından tekrar İtalyan futbolunun zirvesine çıkmayı başardı. Son 6 yıldır Serie A’da şampiyon olan kulüp, bu sürede iki defa da Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı. Siyah-Beyazlılar final müsabakalarında Barcelona ve Real Madrid’e mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Netflix Juventus ile yaptığı anlaşma öncesinde de spor odaklı orijinal içerikler sunmuştu. Ancak şirket sunduğu içeriklerde Amerikan futbolunun ötesine geçmemişti.

Netflix Juventus ile futbolun ABD’de daha yakından tanınmasına yardımcı olabilir

Netflix Juventus belgeseliyle futbolun ABD’de biraz daha yakından tanınmasına ve sevilmesine yardımcı olabilir. Ancak Juventus gibi önemli bir takımın saha dışındaki hâlini yakından görmek, tüm futbolseverlerin ilgisini çekecek bir fırsat gibi görünüyor. Belgesel 2018’de izleyicilerle buluşacak.