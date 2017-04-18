Netflix finans raporu, şirketin 2017’nin ilk 3 aylık döneminde “sağlıklı” olarak nitelenebilecek bir kâr elde ettiğini gösteriyor. Ancak bu durum şirket için her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Netflix, yılın ilk çeyreğinde kendisi için belirlediği gelir ve abone büyümesi hedeflerini tutturmayı başaramadı. 2.64 milyar dolar gelir elde eden şirketin yeni abone sayısı 5 milyonun altında kaldı. Netflix, yüksek fiyatları ve ABD dışındaki ülkelerdeki olgunlaşma sayesinde yılın ilk üç aylık dönemini 178 milyon dolar net gelirle tamamladı. Bu rakam, şirketin geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kârın altı katından fazla. 100 milyon abone sayısının ise ikinci çeyrek içinde rahatlıkla geçilmesi bekleniyor.

Şirket tarafından yatırımcılara gönderilen mektupta, yıllık gelir artışında 2016’nın ortasındaki fiyat artışının önemli rol oynadığı belirtildi. Bu artışın yılın ilerleyen dönemlerinde daha ortalama bir seviyeye inmesinin ve üyelik sayısındaki artışla yakın bir noktaya gelmesinin beklendiği ifade edildi. 4K-UHD-HDR çözünürlük paketine küçük ama istikrarlı bir geçişin gözlemlendiğini açıklayan Netflix, bu sayede gelir artışının abone sayısındaki artışın üzerinde kalmasının beklendiğini belirtti.

Netflix, pek çok büyük teknoloji şirketinin çevrim içi video ve televizyon servisini oluşturduğu günümüzde abone sayısı bakımından rakiplerinin önünde olmayı sürdürüyor. Yatırımcılardan canlı TV yayını da sağlama konusunda soruların geldiğine dikkat çeken şirket, böyle bir planın olmadığını belirtti. Netflix, reklamsız ve isteğe bağlı içerik izlemenin odak noktasında kalacağının altını çizdi.

Netflix canlı spor yayınına uzak durma konusundaki duruşunu koruduğunu da özellikle vurguladı. Bu konuda yatırımcılardan gelen sorular olduğunu belirten şirket, bunun uygun bir strateji olduğunun düşünülmediğinin altını çizdi.

Netflix finans raporu ikinci çeyrek için umut veriyor

Netflix, House of Cards gibi popüler dizilerin yeni bölümlerinin çıkışının yılın ikinci çeyreğine kalmasının da abone sayısındaki artışı etkilediğini belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde olağandan daha iyi performans sergilemeyi öngören şirket, çeyreklerde yaşanan dalgalanmaların uzun vadeli büyümeyi etkilemeyeceğini de savundu.