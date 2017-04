Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca Netflix ve Amazon Prime Video gibi çevrim içi servislerin orijinal içeriklerini görmezden gelen organizasyon komitesi, geçen yıl itibarıyla bu yaklaşımını değiştirmeye başlamıştı. Geçen yıl Amazon’un desteklediği pek çok filmin galası Cannes’da gerçekleştirilmişti. Bu yıl da Netflix Cannes Film Festivali çerçevesinde yeni filmlerini gözler önüne çıkaracak.

Netflix’in Cannes’da ilk gösterimini yapacağı filmlerden biri “The Meyerowitz Stories” adını taşıyor. Filmin başrollerini Adam Sandler ve Ben Stiller paylaşıyor. Cannes’da galası yapılacak bir diğer Netflix filmi “Okja” ise Tilda Swinton ve Jake Gylenhall’u bir araya getiriyor. Amazon’un “Wonderstruck” ve “Wou Were Never Really Here” isimli filmleri de Cannes’da ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak.

Çevrim içi servisler tarafından desteklenen filmlerin gösterimi, 2017’de Cannes Film Festivali’ni bekleyen tek değişiklik değil. Festival bu yıl tarihinde ilk defa sinema dışında bir alana yöneliyor ve televizyonu da kucaklıyor. Twin Peaks’in merakla beklenen yeni sezonunun ilk iki bölümünün galası Cannes’da gerçekleştirilecek. Top of the Lake’in 6 saat uzunluğundaki ikinci sezonunun tamamı da Cannes’da gösterilecek.

Netflix Cannes öncesinde başka festivallere de çıkarma yapmıştı

Netflix Cannes öncesinde Sundance Film Festivali’nde de boy göstermişti. İlk gösterimi burada yapılan “Discovery” gibi bazı filmler, şu sıralarda Netflix izleyicileriyle de buluşuyor. Cannes açılımı, Netflix’in hedeflerinin yanı sıra sinema sektöründeki değişimi göstermesi açısından da önem taşıyor. Amazon ve Netflix’in önümüzdeki dönemde daha fazla sinema yıldızını ve ünlü yönetmeni çekmesi şaşırtıcı olmayacaktır.