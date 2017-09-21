Nest ev güvenliği konusundaki ciddiyetini Nest Secure adını taşıyan yeni ürün ailesiyle gözler önüne seriyor. Şirketin San Francisco’da düzenlediği donanım etkinliğinde tanıtılan yeni ürün ailesi, ev güvenliğini daha modern ve daha kolay hâle getirmeyi amaçlıyor.

Sistemin merkezinde Nest Guard adını taşıyan cihaz bulunuyor. Bir hokey diskine benzeyen Nest Guard, ön kapıyı görecek bir noktaya yerleştiriliyor ve Nest Detect adını taşıyan küçük cihazlarla iletişim kurmaya başlıyor. Eğer eve giren biri Nest Guard’ı devredışı bırakmazsa alarm devreye giriyor ve yüksek bir siren sesi duyuluyor. Bu şekilde gerçekleşen tüm aksiyonlarda kullanıcıların telefonlarına bildirim gönderiliyor.

Nest Secure içinde çok sayıda hareketli parça bulunuyor. Böylelikle sistemin kullanıcılar adına daha anlaşılır hâle gelmesi amaçlanıyor. Sistemin merkezi işlevini gören Nest Guard, sistemin aktif hâle getirilmesi veya kapatılması için kullanılıyor. Hareket sensörü taşıyan cihaz, Wi-Fi üzerinden ev ağına bağlanıyor ve Nest’in mobil uygulamasıyla iletişim kurabiliyor.

Kullanıcılar evden çıkarken uygulamaya evden ayrılmak üzere olduklarının bilgisini veriyor. Ardından da sistemin aktive edilmesi için geri sayım başlıyor. Arzu edenler sistemi uzaktan da aktive edebiliyor. Sistemi kapatmak içinse Nest uygulamasından yararlanılabiliyor, Nest Guard’a anahtar kodu girilebiliyor veya NFC ile Nest Tags adını taşıyan anahtarlıklar kullanılabiliyor. Nest, NFC’li anahtarlıkların çocuklar, bebek bakıcıları veya köpek gezdiricileri gibi geçici erişim verilecek kişiler için uygun bir çözüm olduğuna inanıyor. Nest Guard evin girişini kontrol ederken, diğer bölgeler Nest Secure sisteminin destek ünitesi Nest Detect tarafından korunuyor. Nest Detect, kapıların üst köşelerine veya pencerelere monte edilebiliyor.

Nest Secure kasım ayında satışa sunulacak

Nest Secure paketinde Guard, iki adet Detect ve iki adet de anahtarlık bulunuyor. ABD’de ön siparişe çıkan paket, kasım ayı itibarıyla raflarda olacak. Paketin fiyat etiketinde ise 499 dolar yazıyor. Paket dışında Nest Detect almak için 59 dolar, Nest Tags almak içinse 29 dolar ödenecek. Avrupa ve Kanada’daki ev sahiplerinin Nest Secure için önümüzdeki yılı beklemesi gerekiyor. Paketin ABD dışındaki fiyatları konusunda henüz net bir bilgi verilmiş değil.