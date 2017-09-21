Nest akıllı kapı zili pazarına ilk adımını Nest Hello ile atıyor. Uzaktan kumanda boyutundaki küçük cihaz, ev sahiplerinin telefonlarına canlı olarak HD çözünürlüklü görüntü aktarabiliyor. Şirketin San Francisco’da düzenlediği etkinlikte tanıtılan akıllı kapı zili, Nest’in güvenlik konusunda yaptığı açılımın halkalarından biri olarak nitelenebilir.

Hello’da birinin geldiğini haber vermek çıkaracağı sesten ziyade sunacağı görüntüye güveniyor. 160 derecelik görüş açısı, yere bırakılan kutuları veya çok uzun konukları bile görmeyi mümkün kılıyor. Tıpkı Nest Cam IQ gibi HDR özelliğine sahip olan Hello, ışık koşullarındaki değişikliklere uyum sağlayabiliyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde kameranın açısını da ayarlayabiliyor.

Nest Cam ailesinin üyelerinden biri olan Nest Hello, kapıya gelenler zili çalmasa bile fotoğraflarını çekip ev sahibinin telefonuna gönderebiliyor. Nest Aware servisine üye olan Hello kullanıcıları ise kapılarının önlerini sürekli olarak izleyebiliyor. Nest Aware aboneleri, sıra dışı durumlardan da bildirim yoluyla haberdar ediliyor.

Nest Hello 2018’in ilk çeyreğinde satışa sunulacak

Nest Hello, “Quick Actions” adını taşıyan bir özelliği de barındırıyor. Bu özellik sayesinde ev sahipleri kapılarını çalan misafirlere önceden kaydedilmiş repliklerle bir karşılama yapabilecek. Buna ek olarak, kapıya gelenlerle tamamen Nest uygulaması üzerinden iletişim kurulabilecek. 2018’in ilk çeyreğinde satışa sunulacak akıllı kapı zilinin fiyat etiketinde yazacak rakam henüz bilinmiyor.