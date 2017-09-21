Nest yeni ürünlerini görücüye çıkardığı etkinlikte önemli bir duyuru daha gerçekleştirdi. Şirket, Nest Cam IQ adını taşıyan iç mekan güvenlik kamerasının yayınlanacak güncellemeyle Google Assistant desteğine kavuşacağını açıkladı.

Google Assistant desteğinin gelişi, ABD’de 299 dolar karşılığında satılan Cam IQ’nun Google Home’a yakın bir ürüne dönüşeceğine işaret ediyor. Cam IQ sahipleri, Google Assistant’a akıllarındaki soruları yöneltip yanıt alabilecek.

Cam IQ’da bulunan mikrofon ve küçük hoparlör, pek çok güvenlik kamerasında bulunan standart bileşenler olarak nitelenebilir. Ancak Nest’in de Google gibi Alphabet çatısı altında bulunması, Google’ın akıllı asistanını kameraya getiriyor.

Ancak burada kullanıcıların karşısına Cam IQ’nun hoparlörünün küçük olması dışında da bazı kısıtlamalar çıkıyor. Bunlardan ilki, kamera üzerinden müzik oynatılamaması. Bu kısıtlamanın kulağa mantıklı geldiği söylenebilir. İkinci kısıtlama ise Google Assistant ile Cam IQ kamerayı kontrolün mümkün olmaması.

Kısacası kullanıcılar kameraya “Ben evden çıktıktan sonra kayda başla” diyemeyecek. Ancak dışarıya çıkmadan önce havanın nasıl olacağı kameraya sorulabilecek.

Nest Cam IQ canlı görüntüleri Chromecast üzerinde oynatabilecek

Nest Cam IQ, güncellemeyle birlikte canlı olarak kaydettiği görüntüleri Chromecast üzerinde oynatabilecek. Google, söz konusu özelliğin demosunu daha önce gerçekleştirmişti. Google Assistant desteği Cam IQ satın almak için tek başına bir neden gibi görünmüyor. Ancak Nest ve Google arasındaki bağın varlığını hatırlatması açısından önem taşıyor.