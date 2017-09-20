Sony Eurasia, kısa süre önce Take Two Interactive ile işbirliğine gitmiş ve şirketin oyunlarının PlayStation versiyonlarının Türkiye’deki dağıtımını üstlenmişti. Bu işbirliği doğrultusunda Türkiye’deki PlayStation sahipleriyle buluşan ilk oyun NBA 2K18 oldu.

Oyunun Türkiye lansmanında konuşan PlayStation Türkiye Oyun Ürün Müdürü Sercan Sülün şu ifadeleri kullandı: “PlayStation Türkiye olarak oyuncuları odağımıza koyarak, her zaman onlara en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bunun yanında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok büyük ve önemli ortaklıklara imza atıyoruz. İşimizin kapsamını ve oyunculara sunduğumuz fırsatları daha da büyüten bu ortaklıklardan sonuncusu, Eylül başında duyurduğumuz Take-Two iş birliği idi. Sony Eurasia olarak, Take-Two bünyesinde yer alan Rockstar Games ve 2K tarafından geliştirilen tüm oyunların PlayStation formatlarının dağıtımını üstlenmiş bulunuyoruz. Bu iş birliğinin ardından dağıtımını üstlendiğimiz NBA 2K18’i tüm oyun ve basketbolseverlerle buluşturmaktan dolayı çok heyecanlıyız.”

1999’dan bu yana NBA ile işbirliği içinde geliştirilen NBA 2K serisinin en yeni oyunu, bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. “The Neighborhood” özelliğiyle oyuncular hem saha içinde hem de saha dışında bir NBA yıldızının hayatını yaşamayı deneyimleyebiliyor. “MyGM” modu ise oyunculara hikaye üzerinden bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor. Oyuncuların kritik noktalarda yaptığı seçimler ve verdiği kararlar, oyunun gidişatını belirliyor.

NBA 2K18 269 TL karşılığında satışa sunuldu

NBA 2K18, 269 TL’lik fiyat etiketiyle geçtiğimiz hafta itibarıyla raflardaki yerini aldı.