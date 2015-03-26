Nasıl Yapılır: Bir web sayfasını iPhone’un ana ekranına ekleme

Sık ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin ana sayfasını veya yine favori web sayfalarınızı iPhone’un ana ekranına ekleyebilir, böylelikle bu sayfalara gitmek istediğiniz her seferde Safari’yi açmak, adresi yazmak veya yer imleri içinde bu sayfaları aramak gibi zahmetlerden kurtularak, tek bir dokunuşla istediğiniz site veya sayfaya erişebilirsiniz.
Bir web sayfasını iPhone’un ana ekranına eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
- iPhone’un ana ekranında bulunan Safari uygulamasını açın.
- Eklemek istediğiniz web sayfasını açın.
- Safari’de, ekranın alt kısmında bulunan çubukta yer alan Paylaş ikonuna dokunun.
- Açılan paylaşım tepsisi içinde yer alan Ana Ekrana Ekle seçeneğine dokunun.
- Ana Ekrana Ekle sayfasında simgenin altında görüntülenecek yazıyı belirleyin, ayrıca eğer arzu ederseniz bağlantıyı da düzenleyebilirsiniz. Web sitesinin simgesi, eğer yoksa da ekran görüntüsü simge olarak ana ekranda sergilenecektir.
- Ekle seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayın. İstediğiniz web sitesine bundan böyle ana ekrandan kolaylıkla erişebileceksiniz.
Merhaba
Bu kısa yolu otomatize etme yolu varmı ?
Örneğin : benim web sayfama girdiğinde ve oradaki bir buttona bastığında iphone da otomatize edilmiş bir kısa yol oluşturabilirmi ?
Teşekkürler