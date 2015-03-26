Nasıl Yapılır: Bir web sayfasını iPhone’un ana ekranına ekleme

Sık ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin ana sayfasını veya yine favori web sayfalarınızı iPhone’un ana ekranına ekleyebilir, böylelikle bu sayfalara gitmek istediğiniz her seferde Safari’yi açmak, adresi yazmak veya yer imleri içinde bu sayfaları aramak gibi zahmetlerden kurtularak, tek bir dokunuşla istediğiniz site veya sayfaya erişebilirsiniz.

Bir web sayfasını iPhone’un ana ekranına eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.