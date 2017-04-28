NASA Mars kolonisinde astronotlarını şişme seralarla besleyebilir

İnsanlığın Ay’a veya Mars’a koloni kurmasının önünde en önemli engel olarak “beslenme” öne çıkıyor. Uzay yolcularının bir ömür boyunca kendilerine yetecek kadar besini yanlarında götürmeleri mümkün görünmüyor. Kızıl gezegenin koşullarında her bitkinin yetişemeyeceği de biliniyor. NASA Mars kolonisinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çözümler üzerinde çalışıyor.

NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nde görev yapan bilim adamları, Arizona Üniversitesi ile birlikte uzayda kullanıma uygun, silindir formatında şişme bir sera geliştirmek için çalışıyor. Prototip Ay/Mars Sera projesi, “biyo-yenileyici yaşam destek sistemi” adı verilen teknolojiden yararlanıyor. Söz konusu sistem, Dünya’nın çevresel koşullarını taklit ederek gezegenin dışında da bitki yetiştirilmesini sağlıyor.

Destek sistemi astronotların dışarıya verdiği karbondioksiti seraya yönlendirirken, bitkilerin ürettiği oksijeni de insanların yaşadığı alana salacak. Oksijenli suyu diğer besleyicilerle birlikte bitkilerin köküne pompalayacak olan sistem, sonunda da oluşan hasadı toplayacak. Sistemin insanların Dünya’dan getirdiği suyla işlemesi öngörülse de, Ay veya Mars’ta sonsuza kadar kalabilmek için buralarda da su kaynağı bulmak gerekiyor.

Bitkiler Dünya’da güneşin altında büyüse de, uzayda radyasyondan korunmaları amacıyla büyük ihtimalle yerin altında yetiştirilecek. İlk Mars ve Ay yerleşimcileri, LED ışıklarını kullanarak ya da güneş ışınlarını fiber optik kablolarla yer altına ileterek bitkilere gerekli ışığı sağlayabilecek. Araştırmacıların gerçekleştirdiği testlerde her iki yöntemde de başarılı sonuçlar elde edildi.

NASA Mars üzerinde farklı ihtiyaçlara göre seralar kurabilecek

Projenin sonunda Mars’a giden yerleşimciler, kızıl gezegen üzerinde farklı ihtiyaçlar doğrultusunda seralar kurabilecek. Ancak ekip hâli hazırda bilgisayar modeleri geliştirerek farklı koşulları test etmek ve seranın içindeki çevresel koşulları kontrol edebilmek için çalışıyor.