Motorola Moto Mod aksesuarlarına 360 derece kamera ekliyor

Motorola kullanıcıların Moto Z, Z Play veya Z2 Play ile 360 derece çekim yapmalarına izin verecek yeni bir Moto Mod modülünün duyurusunu gerçekleştirdi. Evan Blass‘ın Twitter üzerinden paylaştığı bu öze aksesuar şirketin modüler kılıf sistemi aracılığıyla kullanılıyor.

TechDroider‘ın haberine göre, bu yeni kılıf Gana’da düzenlenen bir basın toplantısında gösterildi. Ancak bunun özellikleri, fiyatı veya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Bununla birlikte telefonun arkasına takılan bir plakanın üstünden yükselen kamera eklentisinin diğer Moto Mod aksesuarlar gibi Moto Z serisi cihazlara tutunduğunu, her iki tarafta yer alan lensler sayesinde etraftaki nesnelerin 360 derece görüntüsünü yakalayabildiğini biliyoruz.

Motorola’nın yeni kamera aksesuarı akıllara Essential’ın çok yakında çıkacak 360 derece kamerasını getiriyor. O aksesuar da modüler sistem aracılığıyla Essential Phone’a bağlanıyor, önümüzdeki birkaç hafta içinde yurt dışında satışa sunulması bekleniyor. O sistem Motorola’nın Mod sisteminin en büyük rakiplerinden biri olacak gibi görünüyor.

Motorola’nın 360 Mod aksesuarını Gana’nın dışında başka bir yerde satmayı planlayıp planlamadığını bilmiyoruz. Ancak bu aksesuarın sadece bir ülkeyle sınırlı kalması da çok da mantıklı değil gibi görünüyor.