Motorola 25 Temmuzda New York’ta etkinlik düzenleyecek

Görünen o ki, Motorola en yeni telefonunu 25 Temmuzda düzenleyeceği etkinlikle New York’ta tanıtacak. Etkinliğin davetiyelerini göndermeye başlayan şirket, davetlilere “Bunu kaçırmayı istemeyeceksiniz” mesajını vermeyi ihmal etmiyor.

Etkinlik için hazırlanan davetiyede kırmızı, sarı, turuncu, pembe ve mavi ışıkların olduğu bir tünel görünüyor. Etkinlikte Moto Z2 Force’un tanıtılması beklense de, Moto X4’ün de gözler önüne çıkabileceği söyleniyor. Moto X4’te çift kameranın ve IP68 dayanıklılık sertifikasına sahip bir kasanın bulunacağı iddia ediliyor.

Şirketin etkinlikte Moto Mod adını taşıyan modüler aksesuarlarının yenilerini tanıtması da muhtemel görünüyor. Kısa süre önce 360 derece panoramik çekim yapmayı sağlayan bir Moto Mod’un duyurusunu yapan şirket, böylelikle kullanıcılarına 360 derece fotoğraf ve videolar çekme imkanı sunmuştu. Şirket yeni Moto Mod’ların eski telefonlarla da uyumlu olacağının sözünü vermişti.

Motorola şimdilik sadece Moto Z2 Play’i tanıttı

Şirket Moto Z2 serisinde şimdilik sadece Moto Z2 Play’i tanıtmıştı. 5.5 inçlik ekrana sahip olan Moto Z2 Play; Qualcomm Snapdragon 626 işlemci taşıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı veya 4 GB RAM ile 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.